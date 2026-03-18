Football-Le Sénégal va faire appel de la décision sur la CAN, le gouvernement réclame une enquête internationale

Coupe d'Afrique des Nations - Maroc 2025 - Finale - Sénégal v Maroc

Le Sénégal a annoncé mercredi ‌qu'il allait faire appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) de la décision ​du jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF), rendue mardi soir, de retirer la victoire à la CAN aux Lions de la Teranga au profit ​du Maroc.

De son côté, le gouvernement sénégalais a exprimé dans un communiqué "sa vive consternation" à la suite ​d'une décision "d'une gravité exceptionnelle (...), grossièrement illégale ⁠et profondément injuste" et demandé "l'ouverture d'une enquête internationale indépendante pour soupçons de ‌corruption au sein des instances dirigeantes de la CAF".

Contactée, la CAF n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Plus tôt ​dans la journée, la ‌Fédération sénégalaise de football (FSF) avait annoncé faire appel de cette ⁠décision devant le TAS.

"La Fédération sénégalaise de football dénonce une décision inique, sans précédent et inacceptable qui jette le discrédit sur le football africain", a réagi ⁠la FSF dans ‌un communiqué publié dans la nuit de mardi à mercredi.

"Pour ⁠la défense de ses droits et des intérêts du football sénégalais, la ‌Fédération engagera, dans les plus brefs délais, une procédure d'appel devant ⁠le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne."

Mardi soir, le jury ⁠d'appel de la ‌CAF a déclaré le Sénégal forfait lors de la finale, deux mois plus ​tôt, et donc le Maroc vainqueur ‌sur le score de 3-0, car l'équipe entraînée par Pape Thiaw avait quitté le terrain pendant une ​quinzaine de minutes en guise de protestation contre une décision arbitrale.

L'arbitre avait accordé un penalty au Maroc dans les dernières secondes du temps ⁠réglementaire, quelques minutes après avoir refusé un but au Sénégal.

Sadio Mané avait incité ses partenaires à reprendre la rencontre, le Marocain Brahim Diaz avait manqué son penalty en tentant une panenka puis le Sénégal s'était finalement imposé en prolongation grâce à un but de Pape Gueye.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Sophie ​Louet et Augustin Turpin)