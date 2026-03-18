Faste royal et coups de canon: le président nigérian démarre sa visite d'Etat au Royaume-Uni

Le roi Charles III et la reine Camilla (C) aux côtés du président nigérian Bola Tinubu (G) et de la première dame du Nigeria, Oluremi Tinubu (D), le 18 mars 2026 à Windsor ( POOL / Chris Jackson )

Le président nigérian Bola Tinubu a été accueilli mercredi par le roi Charles III au château de Windsor, au premier jour de sa visite d'Etat au Royaume-Uni, la première pour un représentant de ce pays le plus peuplé d'Afrique en près de 40 ans.

Le chef d'Etat du Nigeria, ancienne colonie britannique et membre du Commonwealth, s'est rendu plusieurs fois au Royaume-Uni depuis le début de son mandat en 2023. Mais jamais au titre d'une visite d'Etat, événement protocolaire accompagné d'un faste particulier.

Quarante-et-un coups de canon ont été tirés et l'hymne national nigérian a résonné pour marquer le début de cette visite, sous un beau soleil printanier.

Bola Tinubu et son épouse Oluremi Tinubu ont été accueillis par Charles et Camilla.

La reine Camilla et la première dame du Nigeria, Oluremi Tinubu, se rendent au château de Windsor à bord de la calèche d'État écossaise, le 18 mars 2026 ( POOL / Chris Jackson )

Le couple présidentiel a auparavant rencontré dans un hôtel à Windsor, à l'ouest de Londres, le prince William et son épouse Kate. Cette dernière a été habillée pour l'occasion par la créatrice britannico-nigériane Tolu Coker.

Le cortège s'est ensuite rendu en calèche au château historique de Windsor, suivi par une escorte de cavalerie en livrée rouge et or.

Point d'orgue de la visite: un banquet d'Etat est prévu dans la soirée.

Après la pompe royale, s'ouvrira jeudi une séquence plus politique, avec un entretien avec le Premier ministre travailliste Keir Starmer.

Une rencontre avec des membres de la diaspora nigériane au Royaume-Uni est également au programme, selon le programme officiel.

- Insurrection jihadiste -

Le président nigérian Bola Tinubu (2e à gauche), son épouse Oluremi Tinubu (à gauche), la reine Camilla et le roi Charles III d'Angleterre (à droite) au château de Windsor, le 18 mars 2026 ( POOL / Hannah McKay )

Le Royaume-Uni et le Nigeria sont des partenaires majeurs dans le commerce, l'aide au développement et la défense. Ils ont conclu en novembre 2024 un partenariat stratégique pour renforcer leur coopération économique, migratoire et sécuritaire.

Cette visite intervient après des explosions coordonnées imputées à des attentats-suicides qui ont fait au moins 23 morts et plus d'une centaine de blessés lundi soir à Maiduguri, grande ville du nord-est du Nigeria.

Ce pays d'Afrique est confronté depuis 2009 à une insurrection jihadiste. Le président américain Donald Trump a dénoncé un prétendu "génocide" contre les chrétiens au Nigeria, accusant les autorités nigérianes de laisser faire.

Ces accusations ont été rejetées par le gouvernement nigérian et les analystes, qui insistent sur le fait que les victimes des violences sont de toutes confessions.

La Première dame nigériane, pasteure chrétienne, doit prêcher jeudi au palais de Lambeth, siège de l'Eglise anglicane d'Angleterre.

Le roi Charles III et la reine Camilla d'Angleterre (C) se tiennent aux côtés du président nigérian Bola Tinubu (G) et de son épouse Oluremi Tinubu (D) le 18 mars 2026 à Windsor ( POOL / Chris Jackson )

Elle doit rencontrer des représentants de cette Eglise, alors qu'un mouvement anglican conservateur réuni récemment à Abuja conteste l'autorité de Sarah Mullally, première femme nommée archevêque de Canterbury. Elle est à ce titre la plus haute responsable religieuse de l'Eglise d'Angleterre et cheffe spirituelle de la communion anglicane.

Le programme officiel ne prévoit pas de rencontre avec l'opposition conservatrice comme c'est l'usage.

La cheffe des conservateurs, Kemi Badenoch, d'origine nigériane, a à plusieurs reprises critiqué publiquement le pays où elle a grandi, notamment sur les questions de corruption et de violence.

M. Tinubu avait été reçu par le roi Charles III en septembre 2024. Charles s'est quant à lui rendu à quatre reprises au Nigeria en tant que prince de Galles.