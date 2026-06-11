USA et Iran continuent de discuter, notamment des fonds iraniens gelés, disent des sources

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Les efforts en vue de parvenir à un accord préliminaire entre l'Iran et les Etats-Unis se sont intensifiés et les discussions portent notamment sur un mécanisme de dégel d'avoirs iraniens bloqués à l'étranger, ont déclaré jeudi à Reuters des sources iraniennes et occidentales.

D'après ces sources, Téhéran et Washington continuent d'échanger des messages sur les détails d'un protocole d'accord malgré la reprise de bombardements américains sur l'Iran et la riposte iranienne au cours de la nuit.

Selon trois sources iraniennes, un compromis politique a été trouvé mais des détails font toujours l'objet de discussions sur certains points, notamment sur un mécanisme de dégel de dizaines de milliards de dollars de revenus pétroliers iraniens bloqués dans des banques étrangères.

"L'Iran veut que six milliards à 12 milliards de dollars d'avoirs gelés soient rendus à Téhéran tandis que Washington veut débloquer les fonds par tranches pour des biens à vocation humanitaire et refuse de rendre les fonds purement et simplement à l'Iran", a dit l'une des sources iraniennes.

Selon une autre source iranienne, les discussions se poursuivent sur le montant des avoirs gelés libérables immédiatement et sur un calendrier de versement des 12 milliards de dollars d'avoirs gelés restants sur une période de 60 jours.

"Pour le moment, les discussions se concentrent très précisément sur des questions techniques et le montant financier, en résumé le niveau de liquidités disponibles pour l'Iran", a ajouté un haut responsable européen.

Une source américaine au fait du dossier confirme que des messages continuent d'être échangés et qu'un accord de principe a été acté mais que le mécanisme de déblocage des avoirs gelés fait toujours l'objet de négociations.

Ni la Maison blanche ni le ministère iranien des Affaires étrangères n'ont souhaité faire un commentaire.

Pour sa propre survie, la priorité du clergé chiite au pouvoir à Téhéran n'est pas un accord global mais un cadre permettant de lui redonner un minimum d'oxygène en débloquant les avoirs gelés et en mettant fin à la guerre, ont dit les sources iraniennes.

"Cette guerre, d'un point de vue militaire, est une impasse", a commenté une de ces sources. "Les Américains ne pourront pas atteindre leurs objectifs en attaquant l'Iran. Il y a des progrès dans les négociations."

"Les récentes confrontations militaires pourraient être le prélude à l'annonce d'un accord. Evidemment, tout est possible, même le retour à un conflit ouvert."

(Reportage Parisa Hafezi, avec Humeyra Pamuk à Washington, version française Bertrand Boucey et Jean-Stéphane Brosse, édité par Benoit Van Overstraeten)