USA-Devant la justice, Google cherche à éviter le démantèlement de son empire publicitaire

Google va tenter d'empêcher la vente forcée d'une partie de son activité publicitaire alors que s'ouvre lundi à Alexandria, en Virginie, un nouveau procès contre le géant de la "tech" pour pratiques monopolistiques.

Le département de la Justice (DOJ) et plusieurs États américains cherchent à contraindre la filiale du groupe Alphabet

GOOGL.O à céder sa plateforme AdX, qui organise des enchères auprès des éditeurs de sites en ligne qui veulent vendre des espaces publicitaires, contre une commission de 20%. Le gouvernement souhaite également que Google rende publique le mécanisme qui détermine le gagnant de ces enchères.

La juge Leonie Brinkema, qui présidera les débats, a statué en avril que Google détenait des monopoles illégaux dans le secteur des technologies publicitaires en ligne. À l'issue du procès cette semaine, elle déterminera les mesures correctives à imposer à l'entreprise.

Ce nouveau procès contre Google s'inscrit dans une vaste offensive bipartisane menée par les États-Unis à l'encontre des grandes entreprises technologiques, qui a débuté pendant le premier mandat du président Donald Trump et inclut des dossiers toujours en cours contre Meta Platforms META.O , Amazon

AMZN.O et Apple.

Le groupe affirme que la proposition du DOJ est techniquement infaisable et engendrerait une incertitude prolongée pour les éditeurs de sites internet et les annonceurs.

Google avait déjà proposé de vendre AdX lors de négociations privées pour clôturer une enquête anticoncurrentielle de l'Union européenne, avait rapporté Reuters l'année dernière. Les études internes de Google sur cette vente potentielle pourraient être présentées lors du procès cette semaine.

Au lieu de céder AdX, Google propose dorénavant de modifier ses règles afin de permettre aux éditeurs de sites d’utiliser et de soutenir plus facilement des plateformes concurrentes. Le DOJ a estimé que ces engagements ne suffiraient pas à rétablir la concurrence.

Un ancien cadre de News Corp ainsi que des responsables de DailyMail.com et d’Advance Local, présent dans huit États, devraient témoigner au procès.

Certaines de ces personnes ont témoigné l'année dernière lorsque le DOJ a convaincu la juge Leonie Brinkema que Google bloquait les éditeurs dans l'utilisation de son serveur publicitaire, utilisé par les sites internet pour stocker et gérer leur inventaire publicitaire numérique, en liant illégalement la plateforme à Google AdX.

Ainsi, Google a pu adopter des pratiques contraires aux intérêts des annonceurs, en offrant notamment à ses partenaires la première et la dernière possibilité d’enchérir sur les publicités, a écrit la juge Leonie Brinkema dans sa décision rendue en avril.

Si les propositions du département de la justice ne renforcent pas la concurrence dans un délai de quatre ans, Google devrait également être contraint de vendre sa plateforme publicitaire, a indiqué le gouvernement dans des documents judiciaires.

(Reportage Jody Godoy, version française Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)