USA : croissance bien inférieure aux attentes au 4e trimestre
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 14:41
La croissance de l'économie américaine a donc connu un ralentissement bien plus fort que prévu en fin d'année dernière, par rapport à un rythme de 4,4% enregistré au 3e trimestre (chiffre confirmé par rapport à l'estimation précédente).
Cette décélération reflète des ralentissements des dépenses publiques et des exportations, ainsi que des dépenses des consommateurs, en partie compensés par une accélération des investissements. La baisse des importations a été plus faible qu'au trimestre précédent.
Par ailleurs, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) a augmenté de 2,9% en rythme annuel au 4e trimestre, contre une hausse de 2,8% au 3e trimestre. En excluant les prix des aliments et de l'énergie, l'indice des prix PCE a augmenté de 2,7%, contre 2,9% précédemment.
A lire aussi
-
Goldman Sachs a franchi à la baisse le seuil des 5% des droits de vote de Puma à la suite d'une cession d'actions et d'instruments financiers, peut-on lire dans un avis financier transmis hier aux autorités de marchés allemandes. En date du lundi 16 février, la ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi, encaissant la publication simultanée des derniers chiffres de la croissance américaine et de l'indice d'inflation PCE, qui donnent l'image d'une économie américaine en moins bonne santé qu'escompté. Dans les premiers ... Lire la suite
-
Une marche samedi à Lyon en hommage au militant nationaliste Quentin Deranque, soutenue par l'ultradroite, a reçu vendredi l'aval des autorités, qui prévoient un dispositif de sécurité renforcé le long du trajet. Ce feu vert intervient au lendemain de la mise en ... Lire la suite
-
(Au §2, bien lire "millions d'euros" (pas "milliards") Aston Martin va vendre ses droits pour l'utilisation de son nom sur l'écurie Aston Martin F1 Team pour 50 millions de livres sterling (57,20 millions d'euros) afin de renforcer ses finances après une année ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
2 commentaires
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer