 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA : croissance bien inférieure aux attentes au 4e trimestre
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 14:41

Selon le Département du Commerce, le produit intérieur brut (PIB) des États-Unis n'a augmenté que de 1,4% en rythme annualisé au 4e trimestre 2025, alors que les économistes attendaient en moyenne une croissance de 3%.

La croissance de l'économie américaine a donc connu un ralentissement bien plus fort que prévu en fin d'année dernière, par rapport à un rythme de 4,4% enregistré au 3e trimestre (chiffre confirmé par rapport à l'estimation précédente).

Cette décélération reflète des ralentissements des dépenses publiques et des exportations, ainsi que des dépenses des consommateurs, en partie compensés par une accélération des investissements. La baisse des importations a été plus faible qu'au trimestre précédent.

Par ailleurs, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) a augmenté de 2,9% en rythme annuel au 4e trimestre, contre une hausse de 2,8% au 3e trimestre. En excluant les prix des aliments et de l'énergie, l'indice des prix PCE a augmenté de 2,7%, contre 2,9% précédemment.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

2 commentaires

  • 14:56

    Ah oui, c'est vrai, c'est la faute des démocrates...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank