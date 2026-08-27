USA-Baisse surprise des inscriptions au chômage à 203.000

Les inscriptions au chômage ont baissé de façon inattendue aux Etats-Unis lors de la semaine au 22 août, à 203.000 contre 207.000 (révisé de 206.000) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 208.000 inscriptions au chômage.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 205.500 contre 204.250 (révisé de 204.000) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'établit à 1,778 million lors de la semaine au 15 août (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,796 million la semaine précédente (révisé de 1,799 million).

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)