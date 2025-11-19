USA: baisse plus importante des stocks hebdomadaires de pétrole brut

(AOF) - Aux Etats-Unis, les stocks de pétrole brut ont reculé de 3,426 millions de barils la semaine dernière, après une hausse de 6,413 millions de barils la semaine précédente. Les spécialistes anticipaient en moyenne une baisse de 0,6 million de barils. Les stocks d'essence ont progressé la semaine dernière de 2,327 millions de barils, après un recul de 0,945 million la semaine précédente. Enfin, les réserves de produits distillés ont connu une hausse de 0,171 million de barils, contre -0,637 million la semaine précédente.

Après cette annonce, le cours du baril de Brent recule vers 17 heures de 2,10%, à 63,46 dollars.