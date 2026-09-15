USA : baisse plus forte que prévu de l'indice Empire State

L'activité manufacturière dans la région de New York a vu sa croissance ralentir fortement, à en croire l'indice général des conditions économiques ("Empire State"), qui a chuté de 13 points pour s'établir à 7,6 en septembre, alors que le consensus de marché ne visait qu'une baisse de cet indice à un peu moins de 15.

Dans le détail, la Fed de New York précise que les nouvelles commandes ont légèrement augmenté, tandis que les livraisons ont légèrement diminué. Les commandes non honorées se sont accrues, les délais de livraison se sont substantiellement allongés et la disponibilité des approvisionnements a continué de se détériorer.

L'emploi a augmenté à un rythme soutenu et la durée moyenne de la semaine de travail s'est considérablement accrue. Le rythme de hausse des prix des intrants et des prix de vente s'est accéléré par rapport à des niveaux déjà élevés. Pour l'avenir, les entreprises maintiennent une vision optimiste de leur activité.