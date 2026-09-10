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USA-Baisse des inscriptions au chômage à 206.000
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 15:25
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Les inscriptions au chômage ont baissé moins que prévu aux États-Unis, s'établissant à 206.000 lors de la semaine au 5 septembre, a annoncé jeudi le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 205.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de la semaine au 29 août ont été révisées en hausse à 207.000 par rapport à une estimation initiale de 206.000.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 206.000, contre 207.500 (révisé de 207.250) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'établit à 1,774 million lors de la semaine au 29 août (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), contre 1,775 million (révisé de 1,779 million).

(Rédigé par Rihab Latrache)

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