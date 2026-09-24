USA: Baisse des inscriptions au chômage à 197.000

Un stand de la Bank of America au salon de l'emploi de Los Angeles
Les inscriptions au chômage ont baissé aux États-Unis, s'établissant à 197.000 lors de la semaine au 19 septembre, a annoncé jeudi le département du Travail.
Les économistes attendaient en moyenne 201.000 inscriptions au chômage.
Les inscriptions de la semaine au 12 septembre ont été révisées en hausse à 198.000 par rapport à une estimation initiale de 196.000.
La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 202.250, contre 204.000 (révisé de 203.250) la semaine précédente.
Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'établit à 1,719 million lors de la semaine au 12 septembre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), contre 1,717 million (révisé de 1,730 million).
(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer