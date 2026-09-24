USA: Baisse des inscriptions au chômage à 197.000

Un stand de la Bank of America au salon de l'emploi de Los Angeles

Les ‌inscriptions au chômage ont ​baissé aux États-Unis, s'établissant à 197.000 lors de la ​semaine au 19 septembre, a annoncé ​jeudi le département ⁠du Travail.

Les économistes attendaient ‌en moyenne 201.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de ​la ‌semaine au 12 septembre ⁠ont été révisées en hausse à 198.000 par rapport ⁠à une ‌estimation initiale de 196.000.

La ⁠moyenne mobile sur ‌quatre semaines s'établit à ⁠202.250, contre 204.000 (révisé de ⁠203.250) la ‌semaine précédente.

Le nombre de personnes ​percevant ‌régulièrement des indemnités s'établit à 1,719 million lors ​de la semaine au 12 septembre (dernière ⁠semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), contre 1,717 million (révisé de 1,730 million).

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)