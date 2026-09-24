 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA: Baisse des inscriptions au chômage à 197.000
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 16:24
Ajouter Boursorama à vos sources

Un stand de la Bank of America au salon de l'emploi de Los Angeles

Un stand de la Bank of America au salon de l'emploi de Los Angeles

Les ‌inscriptions au chômage ont ​baissé aux États-Unis, s'établissant à 197.000 lors de la ​semaine au 19 septembre, a annoncé ​jeudi le département ⁠du Travail.

Les économistes attendaient ‌en moyenne 201.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de ​la ‌semaine au 12 septembre ⁠ont été révisées en hausse à 198.000 par rapport ⁠à une ‌estimation initiale de 196.000.

La ⁠moyenne mobile sur ‌quatre semaines s'établit à ⁠202.250, contre 204.000 (révisé de ⁠203.250) la ‌semaine précédente.

Le nombre de personnes ​percevant ‌régulièrement des indemnités s'établit à 1,719 million lors ​de la semaine au 12 septembre (dernière ⁠semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), contre 1,717 million (révisé de 1,730 million).

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,79 +10,18%
Pétrole Brent
105,46 +2,08%
CAC 40
8 081,43 -0,52%
GENFIT
9,05 -11,27%
TOTALENERGIES
81,05 +1,80%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank