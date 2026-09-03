USA : accélération de l'activité dans les services en août

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (PMI de S&P Global) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 56 en août, contre 56 attendu après 54,6 en juillet. Le PMI pour les services est passé à 56,5 après 54,6 en juillet.
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