 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA : accélération de l'activité dans les services en août
information fournie par Zonebourse 03/09/2026 à 15:53
Ajouter Boursorama à vos sources

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (PMI de S&P Global) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 56 en août, contre 56 attendu après 54,6 en juillet. Le PMI pour les services est passé à 56,5 après 54,6 en juillet.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0767 +44,17%
CAC 40
8 286,4 +0,07%
SOITEC
123,5 +10,27%
2CRSI
27,52 -2,06%
Pétrole Brent
96,31 +0,98%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank