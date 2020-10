Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Trump en campagne dans l'Arizona malgré le coronavirus Reuters • 29/10/2020 à 03:07









GOODYEAR, Arizona/WILMINGTON, Delaware, 29 octobre (Reuters) - A moins d'une semaine de l'élection présidentielle américaine, Donald Trump a tenu deux meetings de campagne en Arizona mercredi, malgré les critiques et une hausse du nombre de cas de coronavirus. Lors d'un premier meeting en plein air à Goodyear près de Phoenix, Donald Trump a continué à plaider contre la prise de mesures plus strictes contre la résurgence du virus. "Joe Biden et les démocrates socialistes vont retarder le vaccin, prolonger la pandémie, fermer vos écoles et fermer notre pays", a déclaré Donald Trump devant une foule compacte avec peu de personnes masquées. Un conseiller de Donald Trump a déclaré que ces rassemblements étaient "inestimables" au vu de la prédominance de Joe Biden sur les ondes. "Ces rassemblements générent une importante couverture médiatique gratuite, ce qui contribue à compenser l'avantage financier dont bénéficie Joe Biden. Fox News gère l'ensemble des rassemblements. C'est un atout", a-t-il ajouté. (Jeff Mason et Jarrett Renshaw; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.