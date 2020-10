Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Tentatives d'interférence de la Russie et de l'Iran-chef du renseignement Reuters • 22/10/2020 à 02:08









WASHINGTON, 22 octobre (Reuters) - La Russie et l'Iran ont tenté d'interférer dans l'élection présidentielle américaine et ont notamment réussi à obtenir certaines informations sur des électeurs, a déclaré mercredi le directeur du renseignement national américain, John Ratcliffe, à moins de deux semaines de l'"Election Day". "Nous avons eu confirmation que certaines informations d'inscriptions sur les listes électorales ont été obtenues par l'Iran et, séparément, par la Russie", a-t-il dit lors d'une conférence de presse organisée à la hâte. "Nous avons déjà constaté que l'Iran a envoyé des courriels usurpateurs afin d'intimider les électeurs, d'inciter aux troubles sociaux et de nuire au président Trump", a-t-il ajouté. (Sarah N. Lynch, Lisa Lambert et Jason Lange; version française Jean Terzian)

