Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Recours de la campagne Trump contre le vote postal en Pennsylvanie Reuters • 10/11/2020 à 01:35









(Actualisé tout du long avec précisions, Barr, McConnell) WASHINGTON, 10 novembre (Reuters) - La campagne du président américain sortant Donald Trump a déposé lundi un recours devant un tribunal fédéral de Pennsylvanie dans le but d'empêcher les représentants électoraux locaux de certifier la victoire du président élu Joe Biden dans cet Etat. La plainte, déposée par la campagne Trump et deux électeurs, accuse le système de vote par voie postale en Pennsylvanie de "manque de transparence et de vérifiabilité" contrairement au vote en personne. Il est reproché aux représentants électoraux de cet Etat d'avoir violé la Constitution des Etats-Unis en mettant sur pied un "système illégal" prévoyant davantage de supervision pour le vote en personne que pour le vote par courrier. Donald Trump, qui a régulièrement tenté ces derniers mois de mettre en doute l'intégrité de l'élection présidentielle américaine en dénonçant sans preuve une fraude, a promis de mener jusqu'au bout une bataille juridique dans l'espoir d'inverser les résultats dans les Etats ayant permis à son rival démocrate Joe Biden de remporter le scrutin du 3 novembre. La campagne Trump et les républicains ont multiplié les recours en justice depuis l'"Election Day" contre des irrégularités électorales présumées. En Géorgie et dans le Michigan, les juges ont déjà débouté les plaignants. L'Attorney General (ministre fédéral de la Justice), William Barr, a autorisé lundi les procureurs fédéraux à enquêter sur des "accusations substantielles d'irrégularités dans le vote et la tabulation des votes". Dans une lettre que Reuters a pu consulter et qui constitue la première communication de William Barr depuis le scrutin à propos des accusations de fraude de Donald Trump, il exhorte cependant les procureurs à ne pas approfondir les plaintes "fantaisistes". Plus tôt dans la journée, le chef de file de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré que le président sortant était dans son droit en se penchant sur de possibles "irrégularités" électorales. Joe Biden a été crédité samedi par les principales chaînes de télévision américaines d'une victoire en Pennsylvanie lui permettant de franchir le seuil des 270 voix au Collège électoral nécessaire pour être nommé président des Etats-Unis. VOIR AUSSI ENCADRE Les recours en justice susceptibles de retarder le début de la transition LE POINT sur la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle américaine (Jan Wolfe, avec Sarah N. Lynch Tim Reid, Karen Freifeld; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.