USA 2020-Les hackers iraniens ont accédé à des données d'électeurs

WASHINGTON, 31 octobre (Reuters) - Des représentants américains ont annoncé que les hackers iraniens qui ont tenté d'interférer dans l'élection présidentielle du 3 novembre ont eu accès aux données d'électeurs. Dans un communiqué publié par le FBI et l'Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) confirme en partie l'authenticité d'une vidéo distribuée dans le cadre d'une campagne de désinformation qui a brièvement attiré l'attention lorsqu'elle a été rendue publique la semaine dernière. Les experts qui ont examiné les images ont déclaré qu'il ne s'agissait guère plus que d'une tentative pour effrayer les électeurs sur l'intégrité de l'élection du 3 novembre. Le FBI et la CISA ont confirmé vendredi que "l'acteur avait réussi à obtenir les données des électeurs dans au moins un état". L'Etat en question n'a pas été identifié. (Raphael Satter et Joseph Menn; version française Camille Raynaud)

