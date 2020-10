Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Kamala Harris et Mike Pence font monter l'audience Reuters • 08/10/2020 à 21:28









LOS ANGELES, 8 octobre (Reuters) - Le vice-président républicain Mike Pence et la sénatrice démocrate Kamala Harris ont attiré mercredi soir une audience supérieure au débat qui avait opposé les colistiers lors de la campagne présidentielle de 2016 aux Etats-Unis, selon les données Nielsen communiquées jeudi. Quelque 50,5 millions de téléspectateurs ont suivi les échanges entre le colistier de Donald Trump et la colistière de Joe Biden, qui étaient retransmis sur sept chaînes nationales et câblées. Cette audience est encore provisoire, la mesure devant être consolidée avec les audiences d'autres supports qui diffusaient le débat organisé à Salt Lake City, dans l'Utah. Mais elle marque d'ores et déjà une hausse de 17% par rapport au débat de 2016. Mike Pence et Tim Kaine, le colistier d'Hillary Clinton, n'avaient alors attiré que 37 millions de téléspectateurs. Le record pour un débat entre colistiers remonte en 2008, quand 69.9 millions de téléspectateurs avaient regardé Joe Biden, alors colistier de Barack Obama, et la républicaine Sarah Palin. Le premier débat entre Donald Trump et Joe Biden, le 29 septembre dernier, a été suivi lui par 73 millions de téléspectateurs, seconde plus forte audience de l'année à la télévision américaine derrière le Super Bowl, la finale du championnat de football américain. Mike Pence, 61 ans, comme Kamala Harris, 55 ans, ont cherché à montrer qu'ils avaient l'étoffe pour assumer la fonction présidentielle si les circonstances l'exigeaient, sur fond de questions sur l'état de santé de Donald Trump depuis que celui-ci a été infecté par le coronavirus. Au-delà même du scrutin de novembre et de ses résultats, les deux colistiers avaient aussi l'objectif de s'installer comme les futurs "présidentiables" de leurs partis respectifs. Donald Trump, s'il est réélu, tombera sous le coup de la règle de limitation des mandats présidentiels; quant à Joe Biden, 77 ans, il est probable qu'en cas d'élection, il ne briguera pas de second mandat en 2024. VOIR AUSSI Le deuxième débat Trump-Biden pourrait être repoussé ENCADRE Les étapes clé de la campagne électorale américaine (Lisa Richwine version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.