Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Joe Biden devrait s'adresser à la nation dans la soirée Reuters • 06/11/2020 à 18:32









6 novembre (Reuters) - Joe Biden devrait s'adresser à la nation américaine dans la soirée, a-t-on appris vendredi de source proche de son équipe de campagne. Selon la plupart des chaînes de télévision américaines, le candidat démocrate est assuré d'obtenir 253 des 270 grands électeurs nécessaires pour remporter l'élection présidentielle aux Etats-Unis et il l'emportera s'il s'impose en Pennsylvanie ou dans deux Etats du trio Géorgie, Nevada et Arizona. Dans la soirée, il était donné gagnant avec près de 10.000 voix d'avance en Pennsylvanie, où le dépouillement touche à sa fin. (Rédaction de Paris)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.