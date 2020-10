Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Harris interrompt ses déplacements, un cas de COVID-19 dans son équipe Reuters • 15/10/2020 à 19:23









(actualisé avec Biden) WASHINGTON, 15 octobre (Reuters) - La candidate démocrate à la vice-présidence des Etats-Unis, Kamala Harris, va interrompre ses déplacements de campagne jusqu'à la fin de la semaine à titre de précaution après le test positif au COVID-19 d'une membre de son équipe, a annoncé celle-ci dans un communiqué jeudi. Elle précise que Kamala Harris a elle-même été soumise à un test mercredi et que celui-ci s'est révélé négatif. Le test positif concerne sa directrice de la communication, Liz Allen. Cette dernière n'a eu aucun contact avec Kamala Harris, ni avec le candidat à la présidence, Joe Biden, depuis ce test comme au cours des 48 heures précédentes, ajoute l'équipe de campagne. Joe Biden a subi mercredi soir un test négatif, a fait savoir son équipe de campagne. (Trevor Hunnicutt à New York et Tim Ahmann à Washington, version française Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.