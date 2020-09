Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA 2020-Biden à Kenosha pour "rassembler les Américains" Reuters • 03/09/2020 à 13:04









WASHINGTON, 3 septembre (Reuters) - Joe Biden est attendu jeudi à Kenosha, ville du Wisconsin dans laquelle un Afro-Américain a été grièvement blessé le 23 août dernier par un policier blanc, allumant un nouveau foyer de manifestations contre les violences policières et le racisme. A deux mois jour pour jour de l'élection présidentielle, c'est la première fois de sa campagne que l'adversaire démocrate de Donald Trump se déplace dans une des villes où se focalisent ces derniers mois les tensions entre manifestants et forces de l'ordre. Depuis la fin du mois de mai et la mort de George Floyd lors de son interpellation par des policiers de Minneapolis, dans le Minnesota, la question des violences policières et du racisme est devenue centrale dans la campagne présidentielle. Donald Trump, qui axe de plus en plus son discours sur les troubles civils entourant les manifestations et s'insurge contre ce qu'il décrit comme des émeutes de manifestants "de gauche", s'est lui-même rendu mardi à Kenosha où il a notamment dénoncé une "dangereuse rhétorique anti-police". Joe Biden accuse pour sa part le président sortant d'avoir adopté une stratégie de la tension et de chercher à attiser et exploiter les divisions des Etats-Unis pour tenter de se relancer dans les intentions de vote. "Donald Trump observe cette violence et y voit une planche de salut politique", a-t-il dénoncé dans un discours prononcé lundi à Pittsburgh. L'équipe de campagne du candidat démocrate a fait savoir que l'ex-vice-président de Barack Obama entendait au contraire mettre à profit son déplacement à Kenosha pour "rassembler les Américains" et tenter de refermer les plaies du pays. Touché à sept reprises dans le dos par les tirs d'un policier blanc le 23 août dernier, Jacob Blake est aujourd'hui paralysé des membres inférieurs. Lors de sa visite à Kenosha, Donald Trump n'a rencontré ni la victime, ni aucun membre de sa famille. Il a en revanche suggéré que les démocrates cautionnaient les manifestations violentes et pris la défense d'un jeune de ses partisans, âgé de 17 ans, qui a tué deux personnes et en a blessé une troisième à l'arme semi-automatique lors d'un affrontement avec des militants antiracistes à Kenosha survenu en marge d'un rassemblement contre les violences policières. Le Wisconsin est l'un des Etats décisifs où se jouera l'issue du scrutin du 3 novembre dernier. En 2016, Donald Trump y avait devancé Hillary Clinton de 23.000 voix sur quelque trois millions de suffrages exprimés, devenant le premier candidat républicain à remporter les dix grands électeurs du collège électoral désignés dans cet Etat du nord du pays depuis Ronald Reagan en 1984. (James Oliphant avec Alexandra Alper et Michael Martina version française Henri-Pierre André)

