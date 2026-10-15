US Bancorp accroît de 10% son bénéfice net trimestriel

US Bancorp dévoile, au titre du 3e trimestre 2026, un bénéfice net en croissance de 10%, à 2,2 MdsUSD, soit un bénéfice par action (BPA) en progression de 9,8%, à 1,34 USD, ainsi qu'un rendement des fonds propres tangibles (ROTCE) en retrait de 0,1 point, à 18,5%.

Ses revenus se sont accrus de 8,7%, à un niveau record de 7,97 MdsUSD, soutenus à la fois par la progression de ses revenus nets d'intérêts ( 5,6%) et de ses revenus de commissions ( 14,9%), tandis que ses dépenses opérationnelles n'ont augmenté que de 7,1%, à 4,49 MdsUSD, mais que ses provisions pour pertes sur créances ont augmenté de 14,5%, à 654 MUSD.

"La complémentarité exceptionnelle de nos activités et le renforcement continu de notre discipline opérationnelle nous ont permis de générer des rendements élevés, d'améliorer notre productivité et de maintenir une gestion prudente des risques, tout en accélérant la croissance de nos revenus", affirme sa PDG, Gunjan Kedia.

La dirigeante souligne également l'intégration d'un trimestre complet de résultats de BTIG, qui a contribué à une progression de 69,3% sur un an des revenus des activités de marchés de capitaux, ainsi que l'accélération de la transformation de l'activité de paiements.

"Nous sommes également heureux d'avoir enregistré un nouveau trimestre record pour les dépôts de notre clientèle de particuliers et d'avoir lancé plusieurs initiatives majeures visant à renforcer notre présence auprès des petites entreprises", poursuit Gunjan Kedia.