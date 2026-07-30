URW affiche une croissance de 5,0% de son résultat net et confirme ses prévisions de BPA

(Zonebourse.com) - URW a réalisé un excellent premier semestre selon Jefferies, avec une croissance de 5,0% de son résultat net à périmètre comparable, une amélioration de 60 points de base du taux d'occupation au deuxième trimestre, une vacance de 4,1%, des marges locatives à deux chiffres ( 10,6 %) et des ventes locataires solides ( 5,2%).

L'analyste souligne que malgré cette dynamique opérationnelle positive, la direction s'est contentée de confirmer ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2026 (9,15EUR/9,30EUR), tandis que les réévaluations du portefeuille, bien que toujours positives ( 0,9%), sont restées inférieures à celles de ses concurrents.

Jefferies rappelle que la roissance des loyers à périmètre comparable est de 5,0%, le revenu locatif net s'est élevé à 1 151 millions d'euros, en baisse de 2,0% sur un an et en hausse de 5,0% à périmètre comparable (contre 3,1% en 2025).

Par secteur, l'évolution du revenu locatif net à périmètre comparable est de 4,5% pour les centres commerciaux (contre 3,8% en 2025), de 5,9% pour les bureaux et autres et de 17,1% pour les centres de congrès et d'expositions.

L'analyste note également une amélioration de 60 points de base du taux d'occupation des commerces au deuxième trimestre.

"Le taux de vacance des surfaces commerciales s'établit à 4,1%, en baisse de 60 points de base par rapport au trimestre précédent (contre 4,7% au premier trimestre 2026 et 4,6% sur l'exercice 2025)" indique le bureau d'analyse.

Jefferies indique également que le chiffre d'affaires a progressé de 10,6% au premier semestre 2026 (contre 8,3% au premier trimestre 2026 et 6,7% sur l'exercice 2025 // contre 5,0% pour Klépierre), dont 7,7% en Europe (contre 5,4% sur l'exercice 2025) et 17,1% aux États-Unis (contre 9,4% sur l'exercice 2025).

Le portefeuille de centres commerciaux a progressé de 1,4% à périmètre comparable (contre 2,2% pour l'exercice 2025), avec une hausse de 0,7% en Europe continentale (contre 2,6% à périmètre comparable pour Klépierre) et de 2,0% aux États-Unis. Les bureaux ont reculé de 6,9% à périmètre comparable (contre -7,4% pour l'exercice 2025).

Jefferies indique également que le NTA par action a augmenté de 2,5% depuis le début de l'année, atteignant 115,6 EUR par action (contre 1,6% au cours de l'exercice 2025 et -5% au cours du premier semestre 2025).

Enfin, Jefferies souligne que seules les prévisions de BPA ajusté pour 2026 sont confirmées. Malgré un premier semestre solide, URW prévoit toujours un BPA récurrent ajusté compris entre 9,15 et 9,30 euros (estimation Jefferies : 9,31 euros).

Oddo BHF indique que le groupe souligne que cette guidance est soutenue par la forte performance opérationnelle du 1er semestre, qu'il anticipe voir se poursuivre au 2ème semestre. Par ailleurs, URW confirme son intention de proposer un dividende de 5.50 EUR / action au titre de 2026, soit une hausse d'environ 22% par rapport au dividende de 2025 indique Oddo BHF.

"URW a maintenant finalisé son plan de cession de 2,2 MdEUR et concentre désormais ses efforts sur le redéploiement de ce capital vers des actifs de meilleure qualité ainsi que vers des opportunités offrant des rendements attractifs à long terme. C'est dans ce contexte qu'URW a signé un accord pour l'acquisition conditionnelle de 50% de Westfield UTC et de 100% de Westfield Southcenter" indique le bureau d'analyse.

Oddo BHF estime que la publication est positive grâce à une très bonne performance de ses centres commerciaux de nature à surperformer le secteur et à soutenir la poursuite du rerating du titre.

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