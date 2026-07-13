URGENT-Des États menés par la Californie intentent une action en justice pour bloquer l'accord de 110 milliards de dollars conclu entre Paramount et Warner Bros Discovery

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions issues de la plainte aux paragraphes 3-4 et 16, le commentaire de Paramount au paragraphe 5, le contexte politique au paragraphe 6, l'évolution du cours de l'action au paragraphe 10 et le commentaire du procureur général de l'Oregon au paragraphe 14)

* Les États affirment que l'accord porterait préjudice aux cinémas et aux distributeurs de télévision

* L'affaire pourrait durer des mois, ce qui coûterait cher à Paramount

* Les États ont demandé aux entreprises de reporter la conclusion de l'accord

par Jody Godoy et Dawn Chmielewski

La Californie et 11 autres États ont intenté une action en justice pour bloquer l'acquisition de Warner Bros. Discovery WBD.O par Paramount

PSKY.O , d'un montant de 110 milliards de dollars, alléguant que cette opération créerait un géant des médias ayant le pouvoir d'augmenter les prix dans les secteurs du cinéma et de la télévision.

Ce recours menace de faire échouer le projet de David Ellison, directeur général de Paramount, qui vise à transformer son entreprise en un concurrent majeur de Netflix NFLX.O et de Disney DIS.N . Mais les États ont fait valoir que cette opération porterait préjudice aux salles de cinéma et aux distributeurs de télévision, et que ces répercussions nuiraient aux consommateurs et aux salariés. « À l’issue de cette fusion, pour chaque dollar généré par les films sortis en salles à grande échelle et les chaînes du câble de base dans ce pays, la société issue de la fusion en empochera plus d’un quart », ont déclaré les États dans leur plainte, ajoutant: « En bref, cette fusion créerait un géant des médias. » Paramount a déclaré que cette action en justice donnait une interprétation erronée du droit de la concurrence établi et reposait sur une vision fausse de la concurrence dans le secteur du divertissement.

Les détracteurs de l’opération ont affirmé que les relations politiques de Paramount avaient facilité l’obtention, le mois dernier, de l’autorisation des autorités fédérales américaines de la concurrence. Le père de David Ellison, directeur général de Paramount, le milliardaire Larry Ellison, cofondateur d’Oracle ORCL.N , a noué des liens avec le président républicain Donald Trump. Tous les procureurs généraux des États impliqués dans la plainte déposée lundi sont démocrates.

Si l’accord était autorisé, Paramount contrôlerait 27 % du marché de la distribution des films diffusés sur les écrans à travers les États-Unis, 30 % de la distribution des superproductions et 27 % du marché des chaînes du câble de base, ont indiqué les États.

Les professionnels d’Hollywood ont vivement critiqué cette opération, craignant qu’elle ne nuise à l’emploi. Les exploitants de salles de cinéma s’y sont opposés, redoutant qu’elle n’entraîne une diminution du nombre de films. Le ministère américain de la Justice a donné son feu vert à l’opération le mois dernier, estimant qu’elle serait bénéfique pour les consommateurs et les salariés. L'action Paramount a légèrement accru ses gains après le dépôt de la plainte, affichant une hausse de 2,9 %. L'action Warner Bros a quant à elle progressé de 2,6 % à l'annonce de cette nouvelle. Il faudra probablement des mois avant qu’une décision ne soit rendue sur les griefs des États, ce qui entraînera un retard susceptible de coûter des centaines de millions de dollars à Paramount. Les États ont demandé à Paramount de reporter la conclusion de l’accord jusqu’à la fin de la procédure judiciaire. À défaut, ont-ils déclaré, ils demanderont une ordonnance empêchant la conclusion de l’accord.

Paramount et Warner Bros se font concurrence pour obtenir les meilleures dates de sortie et les meilleures salles dans des milliers de cinémas à travers le pays, ont déclaré les États. Sans cette concurrence, les cinémas et les spectateurs pourraient être confrontés à une hausse des prix, ont-ils fait valoir.

De même, les distributeurs de télévision payante et leurs abonnés comptent sur la concurrence entre les deux sociétés, qui, ensemble, contrôleraient des chaînes majeures telles que CNN, MTV, HGTV, Cartoon Network et Nickelodeon. L’Arizona, le Colorado, le Connecticut, le Massachusetts, le Minnesota, le Nevada, le New Jersey, le Nouveau-Mexique, New York, l’Oregon et l’État de Washington se sont joints à cette action en justice.

Le procureur général de l’Oregon, Dan Rayfield, a déclaré: « Bien que les régulateurs fédéraux aient approuvé sans discussion cet accord néfaste, nous nous mobilisons pour protéger les familles, les petites entreprises et l’industrie cinématographique de l’Oregon. »

Paramount a affirmé que cet accord lui permettrait de produire davantage, et non moins, après avoir supprimé 6 milliards de dollars de coûts liés aux infrastructures redondantes, au marketing et aux postes administratifs. Ellison s’est engagé à ce que les studios de cinéma fusionnés sortent 30 films par an. Les États ont qualifié cet engagement d’inapplicable et ont fait valoir que, même si l’entreprise tenait cette promesse, elle serait toujours en mesure d’augmenter ses prix et de réduire la qualité après la fusion. Ils ont ajouté que la fusion aurait des répercussions sur les économies des États, portant préjudice à des dizaines de milliers de scénaristes, d’acteurs, de techniciens de tournage et d’autres professionnels.

⁠Paramount s’est engagée à verser environ 650 millions de dollars de redevances aux actionnaires de Warner Bros. Discovery chaque trimestre si l’opération n’est pas finalisée avant octobre. L’entreprise a déclaré que des retards pourraient la contraindre à renégocier le financement de l’opération, entraîner une incertitude quant au cours de son action, voire faire capoter la transaction dans son ensemble.