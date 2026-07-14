URGENT-Des États menés par la Californie intentent une action en justice pour bloquer l'accord de 110 milliards de dollars conclu entre Paramount et Warner Bros Discovery

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* Les États affirment que cet accord porterait préjudice aux salles de cinéma et aux distributeurs télévisuels

* L'affaire pourrait durer des mois, ce qui coûterait cher à Paramount

* Les États ont demandé aux entreprises de reporter la conclusion de l'accord

par Jody Godoy et Dawn Chmielewski

La Californie et 11 autres États ont intenté une action en justice pour bloquer l'acquisition de Warner Bros. Discovery WBD.O par Paramount

PSKY.O , d'un montant de 110 milliards de dollars, affirmant que cette opération donnerait naissance à un géant des médias capable de faire grimper les prix dans les secteurs du cinéma et de la télévision. La plainte déposée devant le tribunal fédéral d’Oakland menace de faire échouer le projet de David Ellison , directeur général de Paramount , visant à transformer son entreprise en un concurrent majeur de Netflix NFLX.O et de Disney DIS.N . Des États, dont New York, l’Arizona et le Minnesota, ont fait valoir que cette opération porterait préjudice aux salles de cinéma et aux distributeurs de télévision, entraînant une hausse des prix pour les consommateurs et rendant les salaires moins compétitifs pour les travailleurs.

"À l’issue de cette fusion, pour chaque dollar généré par les films sortis en salles à grande échelle et les chaînes du câble de base dans ce pays, la société issue de la fusion en empochera plus d’un quart", ont déclaré les États dans leur plainte, ajoutant: "En bref, cette fusion créerait un géant des médias."

Paramount a déclaré que cette action en justice donnait une interprétation erronée du droit de la concurrence et reposait sur une vision fausse de la concurrence dans le secteur du divertissement.

LA POLITIQUE PLANE SUR L'OPÉRATION

Les détracteurs de l’accord ont affirmé que les relations politiques de Paramount avaient facilité l’obtention, le mois dernier, de l’autorisation du ministère américain de la Justice. Le père de David Ellison, directeur général de Paramount, le milliardaire Larry Ellison, cofondateur d’Oracle ORCL.N , a noué des liens avec le président républicain Donald Trump.

Par ailleurs, tous les procureurs généraux des États impliqués dans le procès sont démocrates. Le procureur général de l’Oregon, Dan Rayfield, a déclaré: "Bien que les régulateurs fédéraux aient approuvé sans discussion cet accord néfaste, nous nous mobilisons pour protéger les familles, les petites entreprises et l’industrie cinématographique de l’Oregon." Pour certains démocrates, le droit de la concurrence est également devenu un moyen de lutter contre l’administration Trump lorsqu’ils estiment que celle-ci permet aux entreprises d’abuser de leur influence. Le Colorado, le Connecticut, le Massachusetts, le Nevada, le New Jersey, le Nouveau-Mexique et l’État de Washington se sont également joints à cette action en justice. "Trump est favorable à une économie truquée", a déclaré M. Bonta lors d’une conférence de presse lundi, citant des affaires de concurrence majeures réglées par le ministère de la Justice, notamment une affaire contre la société d’organisation de concerts Live Nation LYV.N . La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’application des lois de concurrence a également été utilisée pour lutter contre les problèmes qui préoccupent le plus les électeurs ces dernières années, les dirigeants politiques américains s’appuyant sur le droit de la concurrence pour canaliser la frustration face à la flambée du coût de la vie et pour répondre au sentiment négatif généralisé à l’égard des grandes entreprises.

L'accord concernant Paramount ne fait pas exception. Les professionnels d'Hollywood ont vivement critiqué cet accord , craignant qu'il ne nuise à l'emploi. Les exploitants de salles de cinéma s'y sont opposés , redoutant qu'il n'entraîne une diminution du nombre de films.

Si cet accord était autorisé, Paramount contrôlerait 27% du marché de la distribution des films projetés dans les salles à travers les États-Unis, 30% de la distribution des superproductions et 27% du marché des chaînes du câble de base, ont déclaré les États.

Paramount et Warner Bros se font concurrence pour obtenir les meilleures dates de sortie et les meilleures salles dans des milliers de cinémas à travers le pays, ont déclaré les États. Sans cette concurrence, les cinémas et les spectateurs pourraient être confrontés à une hausse des prix, ont fait valoir les États.

De même, les distributeurs de télévision payante et leurs abonnés comptent sur la concurrence entre les deux sociétés, qui contrôleraient ensemble des chaînes majeures telles que CNN, MTV, HGTV, Cartoon Network et Nickelodeon.

Paramount a déclaré que l’opération lui permettrait de produire davantage, et non moins, après avoir supprimé 6 milliards de dollars de coûts liés aux infrastructures redondantes, au marketing et aux emplois administratifs. Ellison s’est engagé à ce que les studios de cinéma fusionnés sortent 30 films par an.

Les États ont qualifié cet engagement d’inapplicable et ont déclaré que même si l’entreprise tenait cette promesse, elle serait toujours en mesure d’augmenter les prix et de réduire la qualité après la fusion. Ils ont ajouté que la fusion aurait des répercussions sur les économies des États, portant préjudice à des dizaines de milliers de scénaristes, d’acteurs, d'équipes de tournage et d’autres professionnels.

LES RETARDS POURRAIENT COÛTER CHER À PARAMOUNT

L'action Paramount a clôturé en hausse de 1,5%, tandis que celle de Warner Bros a progressé de 1,9%.

Il faudra probablement des mois avant qu’une décision ne soit rendue concernant les requêtes des États, ce qui entraînera un retard susceptible de coûter des centaines de millions de dollars à Paramount. Les États ont demandé à Paramount de reporter la conclusion de l’opération jusqu’à la fin de la procédure judiciaire. À défaut, ont-ils déclaré, ils demanderont une ordonnance empêchant la conclusion de l’opération. "Il s’agit d’un revers majeur et sans doute de la menace la plus crédible à ce jour pour l’acquisition de Warner Bros. Discovery par Paramount", a déclaré Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight. Les retards seront coûteux, même si Paramount l’emporte finalement, a-t-il ajouté.

Paramount s’est engagée à verser environ 650 millions de dollars de commissions aux actionnaires de Warner Bros. Discovery chaque trimestre si l’opération n’est pas conclue avant octobre. La société a indiqué que ces retards pourraient la contraindre à renégocier le financement de l’opération, entraîner une incertitude quant au cours de son action, voire faire capoter la transaction dans son ensemble. Selon une analyse de Reuters portant sur des affaires récentes de fusions au niveau fédéral, il a fallu en moyenne huit mois à un juge pour rendre une décision dans des affaires similaires ces dernières années.