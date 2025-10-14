urgent-Chevron demande aux régulateurs d'examiner son point de vue sur la demande de Venture Global concernant la prolongation pour l'usine de GNL de Plaquemines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Remaniement pour supprimer un mot supplémentaire dans le titre)
Chevron CVX.N a demandé mardi aux régulateurs fédéraux de prendre en compte son point de vue sur une requête déposée par Venture Global VG.N qui demande un délai supplémentaire pour la mise en service de son usine de GNL de Plaquemines.
"Chevron a un intérêt substantiel qui peut être directement affecté par le résultat de cette procédure. Aucune autre partie ne peut représenter adéquatement les intérêts de Chevron, et l'intérêt public sera servi par l'intervention de Chevron", a écrit l'entreprise dans sa demande.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer