Urban Outfitters chute fortement même après une amélioration du bénéfice par action et du chiffre d'affaires ; l'impact des tarifs douaniers en ligne de mire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** Les actions d'Urban Outfitters URBN.O ont baissé de ~11% jeudi, enregistrant leur plus forte baisse en un jour depuis le 3 avril, le distributeur de vêtements suggérant une pression sur les marges plus importante que prévu en raison des droits de douane, même si le bénéfice par action et le chiffre d'affaires du deuxième trimestre ont battu les prévisions de la Bourse ** URBN a publié sur un bénéfice par action ajusté de 158$ contre 1,48$ attendu par le consensus selon LSEG, qui a déclaré un chiffre d'affaires de 1,505 milliard de dollars contre 1,479 milliard de dollars attendu par Wall Street

** David Swartz, analyste chez Morningstar, a décrit URBN comme étant surévalué, les actions ayant fortement progressé au cours de l'année dernière; URBN est toujours en hausse de ~26% depuis le début de l'année, même avec la vente. Cependant, il a écrit dans une note que "l'exécution, le merchandising et les efforts de marketing lui permettent de surpasser la plupart des autres détaillants de vêtements et d'articles pour la maison dans un environnement difficile"

** Swartz a déclaré qu'il n'était pas clair pourquoi les actions ont chuté autant jeudi, mais il a noté l'estimation d'URBN, publiée dans son appel de résultats, que les tarifs douaniers réduiraient de 75 points de base sa marge brute du second semestre par rapport à l'estimation précédente d'un impact de 20 points de base. Il a néanmoins souligné que la direction avait suggéré de négocier des tarifs plus bas avec les fournisseurs, de déplacer la production et de procéder à de légères augmentations de prix.

** URBN s'est échangé pour la dernière fois à 69,66 $ contre un objectif médian de 79 $, contre 75,50 $ il y a un mois, selon LSEG qui indique 13 notations: 2 "achat fort", 3 "achat", 8 "attente"

** Les autres analystes d'URBN ont réagi positivement avec JPMorgan qui a augmenté son objectif de prix de 1$ à 89$, Telsey Advisory qui a augmenté son objectif de prix de 8$ à 80$, MS qui a augmenté son objectif de prix de 2$ à 84$ et Wells Fargo qui a augmenté son objectif de prix de 5$ à 75$; Bofa a augmenté son objectif de prix de 90$ à 93$