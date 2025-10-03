Uranium Energy recule après le lancement d'une offre d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 octobre -

** Les actions d'Uranium Energy UEC.A ont baissé de 3 % en début de marché à 13,27 $, la société cherchant à lever des fonds

** La société UEC, basée à Corpus Christi au Texas, lance une offre de 15,5 millions d'actions ()

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour accélérer le développement d'une nouvelle installation américaine de raffinage et de conversion de l'uranium, ainsi qu'à d'autres fins

** Goldman Sachs est l'unique preneur ferme ** Le 2 septembre, UEC a annoncé le lancement de l'installation par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, United States Uranium Refining & Conversion Corp

** UEC, qui possède trois plates-formes en étoile dans le sud du Texas et le Wyoming, n'a pas divulgué le site de la nouvelle installation ** Avec ~465,3 millions d'actions en circulation au 3 octobre, selon le prospectus , la société a une capitalisation boursière d'environ 6,4 milliards de dollars

** Les actions ont clôturé jeudi en hausse de 5,3 % à 13,68 $, en hausse de ~104 % depuis le début de l'année. L'action a atteint un record intrajournalier de 15,05 $ le 24 septembre

** 7 analystes sur 8

évaluent l'action à "acheter" et 1 à "conserver"; la prévision médiane est de 15,75 $, selon les données de LSEG