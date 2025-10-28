UPS s'envole grâce à des prévisions de chiffre d'affaires optimistes pour le quatrième trimestre et à des suppressions d'emplois

(Mises à jour)

28 octobre - ** Les actions de la société de livraison UPS UPS.N augmentent de 12 % à ~100 $ dans les échanges avant bourse

** UPS prévoit un chiffre d'affaires pour le T4 2025 d'environ 24 milliards de dollars, contre 23,83 milliards de dollars estimés par Wall Street, selon les données compilées par LSEG

** La société a également déclaré avoir supprimé 48 000 emplois entre janvier et septembre 2025

** La société affiche un bénéfice ajusté par action de 1,74 $ au troisième trimestre, contre 1,30 $ estimé par les analystes

** La société affiche des revenus de 21,41 milliards de dollars au troisième trimestre, contre des attentes de 20,83 milliards de dollars

** Treize des 31 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 15 comme "conservée" et trois comme "vendue"; leur estimation médiane est de 100 $

** UPS se négocie à 12,97 fois ses estimations de bénéfices à venir, ce qui est légèrement supérieur aux 12,87 de son rival FedEx, qui a également augmenté de 3,5 % avant le marché

** Jusqu'à la clôture de lundi, UPS a chuté de 29,25 % cette année, contre une baisse de 1,46 % de l'indice Dow Jones Transport Average .DJT .