 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 222,66
-0,20%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

UPS s'envole grâce à des prévisions de chiffre d'affaires optimistes pour le quatrième trimestre et à des suppressions d'emplois
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 14:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

28 octobre - ** Les actions de la société de livraison UPS UPS.N augmentent de 12 % à ~100 $ dans les échanges avant bourse

** UPS prévoit un chiffre d'affaires pour le T4 2025 d'environ 24 milliards de dollars, contre 23,83 milliards de dollars estimés par Wall Street, selon les données compilées par LSEG

** La société a également déclaré avoir supprimé 48 000 emplois entre janvier et septembre 2025

** La société affiche un bénéfice ajusté par action de 1,74 $ au troisième trimestre, contre 1,30 $ estimé par les analystes

** La société affiche des revenus de 21,41 milliards de dollars au troisième trimestre, contre des attentes de 20,83 milliards de dollars

** Treize des 31 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 15 comme "conservée" et trois comme "vendue"; leur estimation médiane est de 100 $

** UPS se négocie à 12,97 fois ses estimations de bénéfices à venir, ce qui est légèrement supérieur aux 12,87 de son rival FedEx, qui a également augmenté de 3,5 % avant le marché

** Jusqu'à la clôture de lundi, UPS a chuté de 29,25 % cette année, contre une baisse de 1,46 % de l'indice Dow Jones Transport Average .DJT .

Valeurs associées

DJ TRANSPORT
15 663,16 Pts Index Ex 0,00%
FEDEX
247,420 USD NYSE 0,00%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
89,200 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des opérateurs à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street ouvre en hausse, l'optimisme ne retombe pas
    information fournie par AFP 28.10.2025 14:37 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, poursuivant sa course aux records liée aux espoirs d'un accord commercial sino-américain, avant la réunion de la banque centrale américaine (Fed) et une multitude de résultats d'entreprises. Dans les premiers échanges, ... Lire la suite

  • Le siège de Microsoft en France. (Crédit: / Adobe Stock)
    Nouvel accord entre Microsoft et OpenAI
    information fournie par AOF 28.10.2025 14:37 

    (AOF) - Partenaires depuis 2019, Microsoft et OpenAI ont signé un nouvel accord qui renforce leur relation, consolide leurs bases et prépare un succès durable à long terme. L’accord prévoit la création d’une société d’intérêt public (PBC) et une recapitalisation. ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 28.10.2025 14:24 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, Microsoft, Starbucks, Snap) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en légère hausse pour le Dow Jones .DJI (+0,64%), pour le Standard ... Lire la suite

  • Le logo Amazon sur un écran. (Crédit: / Adobe Stock)
    Amazon va supprimer environ 14 000 emplois d'entreprise sous l'impulsion de l'IA
    information fournie par Reuters 28.10.2025 14:22 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétition pour d'autres abonnés, pas de changement dans le contenu de l'article) par ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank