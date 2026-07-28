UPS revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

United Parcel Service UPS.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, alors que le géant de la livraison de colis poursuit sa réorientation vers des envois à plus forte marge tout en réduisant encore les volumes traités pour son plus gros client, Amazon.com.

La plus grande entreprise mondiale de livraison de colis prévoit un chiffre d'affaires de 91,2 milliards de dollars pour 2026, contre une prévision antérieure de 89,7 milliards de dollars.