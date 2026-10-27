UPS revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires annuels, les envois à forte valeur ajoutée permettant d'améliorer sa marge

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction visant à ajouter le mot « bénéfice » qui manquait au paragraphe 2)

United Parcel Service UPS.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfices et de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année, les expéditions aériennes internationales à forte marge ayant contribué à la progression des bénéfices suite à sa décision de supprimer des millions de livraisons à faible marge pour son plus gros client, Amazon.com

AMZN.O .

UPS, dont le siège est à Atlanta, table désormais sur un bénéfice ajusté pour 2026 d'environ 7,28 dollars par action, contre 7,22 dollars prévus en juillet.

La société table sur un chiffre d’affaires annuel de 92,6 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 91,2 milliards de dollars.