UPS: reprise de l'activité au 2T mais la réduction du contrat avec Amazon plombe le bénéfice net

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Le groupe américain de messagerie et de livraison de colis UPS a relevé ses prévisions annuelles après une reprise de son activité au deuxième trimestre mais la reconfiguration de son réseau, liée à la réduction de son contrat avec Amazon, a pesé sur son bénéfice net.

De début avril à fin juin, le chiffre d'affaires de la société d'Atlanta (Géorgie) a augmenté de 7,5% par rapport au deuxième trimestre 2025, à 22,8 milliards de dollars.

Les activités du groupe à l'international ont tiré le chiffre d'affaires (+12,5%) plus que celles aux États-Unis (+6%).

Ce chiffre est supérieur aux estimations des analystes interrogés par Bloomberg (21,8 milliards de dollars).

Son bénéfice net a en revanche été divisé par deux (-52%) à 604 millions de dollars, du fait de son projet de "reconfiguration du réseau et réinvention de l'efficacité".

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, le bénéfice net est de 1,76 dollar, en hausse de 13%.

En 2025, UPS avait passé un accord avec son plus gros client, Amazon, pour réduire le volume d'activité avec ce dernier de plus de 50% d'ici à juin 2026. La société avait précisé que le géant américain représentait alors 11,8% de son chiffre d'affaires.

"Si nous n'agissons pas, les rendements seront probablement décroissants", avait alors justifié Carol Tomé, directrice générale d'UPS.

Aujourd'hui, Amazon représente 9% du chiffre d'affaires total d'UPS, a précisé la dirigeante mardi, lors d'une audioconférence avec des analystes.

Cette décision s'accompagne d'une réorganisation de son réseau qui devrait l'amener à fermer jusqu'à 10% de ses centres, à réduire ses flottes de véhicules et d'avions et à diminuer ses effectifs.

Après 14.000 suppressions de postes déjà annoncées en 2023, UPS s'est engagé dans un grand plan de restructuration l'an dernier, qui a mené à la suppression de 48.000 postes dont 15.000 saisonniers, selon les chiffres dévoilés fin janvier.

Le groupe a fait "des économies de coûts d'environ 3,5 milliards de dollars en 2025 par rapport à l'année précédente", affirmait UPS, qui s'attend à réaliser trois milliards de dollars d'économies sur 2026.

En mai 2026, Amazon a annoncé le lancement d'une offre de services logistiques indépendante de celle de sa plateforme de commerce en ligne. Via une nouvelle filiale, Amazon Supply Chain Services (ASCS), le groupe propose maintenant son infrastructure à toutes les entreprises et devient un concurrent frontal pour les poids lourds de la livraison de plis et de colis.

"La prochaine étape de notre stratégie est simple: nous sommes pleinement concentrés sur la conquête de volumes premium, notamment auprès des PME, des acteurs de la santé et des clients B2B", c'est-à-dire entre professionnels, a affirmé lors de la conférence Carol Tomé.

L'entreprise compte également monter en puissance sur le transport frigorifique et a acquis 27 sites de transit à température contrôlée.

UPS a également annoncé mardi une augmentation de ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 à "environ 91,2 milliards" de dollars, contre 89,7 milliards de dollars annoncés précédemment, et son bénéfice par action et hors éléments exceptionnels "à environ 7,22" dollars.

Peu avant 15H GMT, le titre perdait 4,55% à 107,81 dollars l'action à New York.