Foot: après Deschamps, "l'évidence" Zidane à la tête des Bleus

Le nouveau sélectionneur de l'équipe de France Ziénédine Zidane prend des photos avec les supporters devant le siège de la FFF, le 28 juillet 2026 à Paris ( AFP / LOU BENOIST )

Icône du foot français à la riche histoire en Bleu, Zinédine Zidane a été nommé mardi sélectionneur de l'équipe de France, l'accomplissement attendu d'une carrière d'entraîneur déjà impressionnante, mais où il aura la lourde tâche de succéder à son ancien coéquipier Didier Deschamps.

Depuis le siège de la Fédération française de football, devant lequel s'étaient réunis plus d'une centaine de supporters, certains parés de leur maillot Bleu, le patron de la FFF Philippe Diallo a officialisé "l'évidence": la nomination de l'ancien meneur de jeu et capitaine des Bleus, un secret de polichinelle, tant sa candidature "s'est imposée".

A 54 ans, "Zizou" accède à la fonction dont il rêve depuis des années, auréolé de ses titres de gloire comme joueur (champion du monde en 1998, d'Europe en 2000) et comme entraîneur au Real Madrid, avec notamment un triplé mémorable en Ligue des champions (2016, 2017, 2018).

"Dès février 2025, j'ai rencontré Zinedine Zidane" pour lui proposer le poste, a expliqué Diallo.

Zinédine Zidane, nouveau sélectionneur de l'équipe de France, au siège de la Fédération française de foobtall à Paris le 28 juillet 2026 ( AFP / LOU BENOIST )

"C'est une continuité, quelque part un rêve" a déclaré Zidane, visiblement ému, et qui a démarré sa prise de parole par un hommage "à toutes les personnes, les pompiers, le monde agricole" qui luttent actuellement contre les incendies qui font rage en France, particulièrement en Gironde.

Sans poste depuis son deuxième passage chez les Merengue (2019-2021), le natif de Marseille succède à deux de ses coéquipiers parmi les champions de 1998, Laurent Blanc (2010-2012) et Didier Deschamps (2012-2026).

Une annonce attendue

Dès le mois de mars, Philippe Diallo avait presque vendu la mèche - sans citer directement Zidane - dans les colonnes du Figaro.

Le président de la FFF Philippe Diallo et le nouveau sélectionneur de l'équipe de France Zinédine Zidane, le 28 juillet 2026 à Paris ( AFP / LOU BENOIST )

"Il n'y a pas énormément de profils qui peuvent prétendre à diriger l'une des plus grandes sélections du monde. Il faut un profil qui coche beaucoup de cases et qui puisse faire aussi l'objet d'une adhésion des Français, puisque, cette équipe de France de football, c'est l'équipe des Français", avait-il ajouté.

Un portrait-robot dans lequel il était difficile de ne pas voir le visage de l'enfant de la Castellane à Marseille, entré dans la légende du sport français un soir de 12 juillet 1998, par la grâce d'un doublé en finale de Coupe du monde contre le Brésil (3-0).

Figure publique discrète, à la parole rare, "ZZ" a toujours gardé une image positive, pas entachée par son coup de tête contre Marco Materazzi en finale du Mondial-2006 contre l'Italie, carton rouge et défaite à la clé (1-1, 5 à 3 aux tirs au but).

Après de premiers bruissements en 2018, son nom revient avec insistance en 2022 pour succéder à Didier Deschamps, dont le contrat courait alors jusqu'au Mondial au Qatar, le président de la fédération de l'époque Noël Le Graët reconnaissant que cela irait "dans le sens de l'histoire".

Deschamps finalement reconduit pour quatre ans, Zidane est resté encore en salle d'attente. "L'équipe de France, c'est la seule chose que je voulais faire", a-t-il reconnu. "J'ai eu des propositions pendant ces quatre, cinq ans pour reprendre un club et je les ai toutes refusées pour l'équipe de France".

Un grand défi

Un homme marche près d'une photo de l'ancien footballeur français Zinedine Zidane, lors d'une exposition consacrée à l'album Panini de la Coupe du monde, sur l'avenue Reforma à Mexico, le 11 mai 2026 ( AFP / Alfredo ESTRELLA )

Après 14 années couronnées de réussite de "DD", qui a écrit la plus belle série de l'histoire des Bleus en Coupe du monde avec un titre (2018), une finale (2022) et une demi-finale (2026), et a également atteint une finale d'Euro (2016), le défi s'annonce immense pour Zidane, qui n'a jamais entraîné en-dehors du Real Madrid, son club d'adoption.

Il récupèrera une équipe dont le jeu a certes séduit au Mondial nord-américain avec un trio offensif de feu Kylian Mbappé-Ousmane Dembélé-Michael Olise, mais qui a été meurtrie par l'échec en demi-finale contre l'Espagne (2-0), avant une dernière sortie peu glorieuse contre l'Angleterre lors du match pour la 3e place perdu 6-4.

"Bienvenue chez toi", lui a adressé sur Instagram Kylian Mbappé, l'attaquant vedette des Bleus et meilleur buteur de la Coupe du monde avec dix buts.

Zidane, dont le contrat débute le 1er août pour une durée de quatre ans, officialisera son staff début septembre. "Il est déjà en place, c'est quasiment celui que j'ai eu toutes ces années au Real Madrid" a déclaré Zidane, qui d'après le journal L'Equipe devrait être accompagné notamment de David Bettoni, son adjoint au Real.

Toujours d'après L'Equipe, deux autres anciens de 1998 pourraient le rejoindre: l'ancien gardien Fabien Barthez pour l'entraînement spécifique à ce poste, et Bernard Diomède.

Enfin nommé au poste qu'il convoite depuis des années, Zinédine Zidane étrennera ses nouveaux galons dès la rentrée avec la Ligue des nations, pour un premier match en Turquie le 25 septembre.