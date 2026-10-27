UPS rehausse ses prévisions avec les envois à forte valeur ajoutée

United Parcel Service UPS.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuels, misant sur les expéditions aériennes internationales à forte marge après avoir décidé de supprimer des millions de livraisons à faible marge pour son plus gros client, Amazon.com AMZN.O .

Le plus grand transporteur de colis au monde, largement considéré comme un indicateur avancé de l’activité économique globale, s’est recentré sur les expéditions plus lucratives, tout en s’efforçant de réduire ses coûts de 3 milliards de dollars (2,69 milliards d'euros) cette année grâce à la fermeture de sites et à des suppressions d’emplois.

Son concurrent FedEx FDX.N , qui publiera ses résultats mercredi, suit une stratégie similaire. Les deux entreprises subissent la pression des investisseurs, qui leur demandent de montrer des progrès en matière d’amélioration des marges en se concentrant sur les envois à forte valeur ajoutée.

L'action UPS a progressait de 1,8% en pré-ouverture, tandis que celle de FedEx grappillait 0,6%.

UPS, dont le siège est à Atlanta, table désormais sur un bénéfice ajusté d’environ 7,28 dollars par action pour 2026, contre 7,22 dollars prévus en juillet. Selon les données compilées par LSEG, les analystes s’attendent à ce que l’entreprise annonce un bénéfice de 7,19 dollars par action.

Le groupe table sur un chiffre d’affaires annuel de 92,6 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 91,2 milliards de dollars.

Au troisième trimestre, UPS a affiché un bénéfice ajusté de 1,69 dollar par action, en baisse par rapport aux 1,74 dollar par action de l'année précédente.

(Lisa Baertlein et Nandan Mandayam; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)