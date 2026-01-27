UPS prévoit une hausse du CA en 2026 avec des envois plus rémunérateurs

Le logo d'UPS

United Parcel Service a annoncé mardi prévoir pour 2026 une ‍hausse de son chiffre d'affaires, alors que le groupe américain réduit les livraisons à faible ‌marge pour son principal client Amazon et se recentre sur des expéditions à ​plus forte valeur ajoutée.

La plus grande entreprise ⁠de livraison de colis au monde table sur un chiffre d'affaires de 89,7 ⁠milliards de ‍dollars (75,45 milliards d'euros) pour 2026, après ⁠88,7 milliards de dollars l'année dernière.

Le groupe anticipe une marge d'exploitation ajustée de 9,6% pour ​2026.

"À l'avenir, une fois la réduction progressive des activités avec Amazon achevée, 2026 marquera un ⁠tournant dans la mise en oeuvre ​de notre stratégie visant à assurer ​la croissance et ​l'augmentation soutenue des marges", a déclaré Carol ​Tomé, président-directeur général ⁠de l'entreprise, dans un communiqué.

L'action UPS gagne 3,7% mardi dans les échanges avant-Bourse, tandis que son rival FedEx progresse d'environ 1%.

Pour le quatrième ‌trimestre, UPS fait état d'un chiffre d'affaires consolidé de 24,5 milliards de dollars, contre 25,3 milliards de dollars l'année précédente.

(Rédigé par Abhinav Parmar à Bangalore ; version française Coralie Lamarque ; édité ‌par Sophie Louet)