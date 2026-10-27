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UPS en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires annuels
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 16:02

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

27 octobre - ** L'action du géant de la livraison United Parcel Service ( UPS.N ) progresse d'environ 3 % à 103,2 dollars

** La société revoit à la hausse ses prévisions pour l'exercice fiscal , les expéditions aériennes internationales, plus rémunératrices, ayant contribué à améliorer la marge après sa décision de supprimer des millions de livraisons à faible marge pour son plus gros client, Amazon.com AMZN.O

** La société table désormais sur un bénéfice par action ajusté d’environ 7,28 dollars pour l’exercice 2026, contre 7,22 dollars prévus en juillet

** La société table sur un chiffre d’affaires annuel de 92,6 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 91,2 milliards de dollars

** Le cours cible médian des 30 courtiers couvrant le titre s’établit à 115 dollars – données compilées par LSEG

**En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre affiche une hausse de 4 % depuis le début de l'année

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254,1583 USD NASDAQ +2,03%
UPS (UNITED PARCEL SER.)
105,450 USD NYSE +5,25%
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