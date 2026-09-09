UPS a nommé Bernard Jiang président pour la région Asie-Pacifique

UPS a annoncé la nomination de Bernard Jiang au poste de président pour la région Asie-Pacifique.

Bernard Jiang succède à Wilfredo Ramos, récemment nommé vice-président exécutif et directeur des activités internationales, de la santé et des solutions de chaîne d'approvisionnement chez UPS.

Dans ses nouvelles fonctions, Bernard Jiang dirigera les activités de transport de petits colis et de solutions de chaîne d'approvisionnement d'UPS dans toute la région Asie-Pacifique, l'une des zones commerciales les plus dynamiques et stratégiques au monde.

Bernard Jiang compte plus de 20 ans d'expérience chez UPS ; il a notamment contribué au développement des capacités de l'entreprise dans les secteurs de la santé et de la logistique contractuelle, a piloté des initiatives stratégiques sur les marchés d'Asie du Sud et a récemment occupé le poste de président pour la Chine.

La région Asie-Pacifique demeure un moteur de croissance essentiel pour le commerce mondial ; les entreprises y recherchent des chaînes d'approvisionnement résilientes, une meilleure connectivité et une expertise logistique fiable, alors que les routes commerciales et les environnements opérationnels continuent d'évoluer.

"Son expérience dans les domaines de la santé, des solutions de chaîne d'approvisionnement, de la stratégie et des opérations de transport de petits colis lui confère une perspective unique sur l'évolution des besoins des clients, des chaînes d'approvisionnement et des flux commerciaux en Asie-Pacifique. Il a toujours obtenu des résultats probants tout en dirigeant des équipes dans différents secteurs de l'entreprise." a déclaré Wilfredo Ramos, vice-président exécutif et directeur des activités internationales, de la santé et des solutions de chaîne d'approvisionnement.