Universal va investir 5 milliards de livres dans un parc d'attractions près de Londres

Comcast NBCUniversal va investir plus de 5 milliards de livres sterling (5,79 milliards d'euros) dans la construction de son premier parc à thème européen dans le Bedfordshire, au nord de Londres, avec le soutien de 1,3 milliard de livres de fonds publics destinés à moderniser les liaisons routières et ferroviaires ainsi que d'autres infrastructures.

Le complexe, dont l'annonce a été faite pour la première fois en avril 2025, s'appellera "Universal United Kingdom Resort", a déclaré mercredi le géant américain des médias.

Il emploiera près de 20.000 personnes pendant la construction et créera 8.000 emplois supplémentaires, a-t-il ajouté. Le parc devrait attirer au moins 8,5 millions de visiteurs dès sa première année d'ouverture, en 2031.

Universal Studios possède cinq complexes et parcs aux États-Unis, ainsi qu’à Singapour, au Japon et en Chine, proposant des manèges et des attractions inspirés de Jurassic Park, Harry Potter et d’autres franchises cinématographiques.

La ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, et la secrétaire d'État à la Culture, Lisa Nandy, se sont jointes au président de Comcast, Brian Roberts, à Downing Street pour dévoiler le nom et le logo du complexe.

Ce dernier a déclaré que Comcast avait une "longue et fière histoire" en Grande-Bretagne grâce à la chaîne de télévision payante Sky, en pourparlers pour racheter la division audiovisuelle d’ITV, et à NBCUniversal, et qu’il se réjouissait de créer "une destination spectaculaire".

(Rédigé par Paul Sandle; version française Rihab Latrache, édité par Sophie Louet)