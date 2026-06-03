Universal va investir 5 milliards de livres dans un parc d'attractions près de Londres

Rachel Reeves, chancelière de l'Échiquier britannique, rencontre des dirigeants d'Universal et de Comcast, à Londres

Comcast NBCUniversal ‌va investir plus de 5 milliards de livres sterling (5,79 milliards ​d'euros) dans la construction de son premier parc à thème européen dans le Bedfordshire, au nord de Londres, avec le ​soutien de 1,3 milliard de livres de fonds publics destinés à moderniser ​les liaisons routières et ferroviaires ⁠ainsi que d'autres infrastructures.

Le complexe, dont l'annonce a été ‌faite pour la première fois en avril 2025, s'appellera "Universal United Kingdom Resort", a déclaré mercredi le ​géant américain des ‌médias.

Il emploiera près de 20.000 personnes pendant la ⁠construction et créera 8.000 emplois supplémentaires, a-t-il ajouté. Le parc devrait attirer au moins 8,5 millions de visiteurs dès ⁠sa première année ‌d'ouverture, en 2031.

Universal Studios possède cinq complexes ⁠et parcs aux États-Unis, ainsi qu’à Singapour, au Japon ‌et en Chine, proposant des manèges et des ⁠attractions inspirés de Jurassic Park, Harry Potter et ⁠d’autres franchises cinématographiques.

La ‌ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, et la secrétaire d'État ​à la Culture, Lisa ‌Nandy, se sont jointes au président de Comcast, Brian Roberts, à Downing Street ​pour dévoiler le nom et le logo du complexe.

Ce dernier a déclaré que Comcast avait une "longue et ⁠fière histoire" en Grande-Bretagne grâce à la chaîne de télévision payante Sky, en pourparlers pour racheter la division audiovisuelle d’ITV, et à NBCUniversal, et qu’il se réjouissait de créer "une destination spectaculaire".

(Rédigé par Paul Sandle; version française Rihab Latrache, édité ​par Sophie Louet)