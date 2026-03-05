Universal Music renonce à ses projets de cotation aux États-Unis en raison de l'incertitude du marché

5 mars - Universal Music Group UMG.AS , le plus grand label de musique au monde, a renoncé jeudi à son projet d'introduction en bourse aux États-Unis, invoquant l'incertitude du marché.

UMG a annoncé un chiffre d'affaires de 12,5 milliards d'euros pour l'année 2025 (14,5 milliards de dollars), en hausse de 8,7 % par rapport à l'année précédente à taux de change constants. (1 dollar = 0,8640 euro)