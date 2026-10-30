Universal Music monte le son, Amplifon fait la sourde oreille

(Zonebourse.com) - Imerys publie un chiffre d'affaires encourageant et relève ses perspectives, Universal Music fait de même avec des revenus d'abonnement en hausse. Puma publie des résultats pour le troisième trimestre mitigés mais améliore sa marge brute. Amplifon baisse le volume enregistrant une croissance organique qui déçoit le marché. Pluxee se fait descendre par les analystes après de bons résultats qui n'ont pas suffi à séduire le consensus.

Actions en hausse

Imerys ( 13,5%) : le producteur de minéraux industriels publie un chiffre d'affaires trimestriel de 884 MEUR ( 7%) et un Ebitda ajusté en hausse de 10,8%, relevant ses perspectives annuelles à 570-590 MEUR. BNP Paribas conserve sa recommandation à neutre mais relève son objectif de cours de 23 à 24 EUR.

Universal music group ( 12,3%) : le major musical coté à Amsterdam dévoile des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes, avec des revenus d'abonnement en hausse de 9,5% à taux de change constants, au-dessus des 8,2% anticipés par les analystes, et une amélioration de la marge d'EBITDA ajusté dans la musique enregistrée.

Puma ( 6,2%) : l'équipementier sportif allemand publie des résultats du troisième trimestre mitigés. Il enregistre un chiffre d'affaires en recul de 5% à 1,78 MdEUR et une perte d'exploitation de 11,4 MEUR notamment en raison d'une demande plus faible en Amérique du Nord. Cependant, le marché semble valoriser l'amélioration de sa marge brute d'environ 420 points de base, portée par la baisse des prix d'approvisionnement.

Sanofi ( 6,1%) : le laboratoire pharmaceutique français grimpe après des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes, avec un chiffre d'affaires de 14,44 MdsEUR dopé par Dupixent. Pour 2026, le groupe relève ses perspectives pour la deuxième fois, visant une croissance des ventes de 10% à 13% à taux de change constants.

Scor ( 4,3%) : le réassureur français publie un résultat net de 206 MEUR au troisième trimestre, en recul de 4,8% sur un an mais au-dessus des attentes des analystes, qui tablaient sur 176 MEUR, avec un ratio combiné dommages de 84,1% malgré un trimestre chargé en catastrophes naturelles.

Bayer ( 3,8%) : le groupe allemand de sciences de la vie grimpe après avoir remporté devant un jury du Missouri le premier procès lié au Roundup depuis la décision de la Cour suprême de juin, rejetant les accusations de trois plaignantes. Pour les analystes de Jefferies, cela constitue une nouvelle étape positive vers la réduction du risque judiciaire lié à l'herbicide de Bayer.

Actions en baisse

Amplifon (-13,3%) : le numéro un mondial des solutions auditives déçoit avec une croissance organique de 3,6% au troisième trimestre, malgré un bénéfice net ajusté sur neuf mois en hausse de 17%, à 128,2 MEUR. Le bénéfice net publié recule à 58,4 MEUR, plombé par 19,4 millions de charges non récurrentes.

Eurocommercial (-6,1%) : la foncière néerlandaise est sanctionnée par l'annonce conjointe de l'acquisition du centre commercial Les Grands Prés à Mons pour 265 MEUR et d'une émission accélérée de 5,2 millions d'actions nouvelles auprès d'investisseurs institutionnels, destinée à financer partiellement la transaction.

Natwest Group (-2,8%) : la banque britannique publie des résultats du troisième trimestre inférieurs aux attentes, avec un BPA de 0,191 GBP contre 0,192 GBP anticipé et un produit total de 4,64 MdsGBP, sans relèvement des objectifs annuels.

Pluxee (-2,2%) : le groupe de services aux salariés pâtit d'une double recommandation à la baisse qui plombe le cours à la suite d'objectifs annuels dépassés hier. La Deutsche Bank et JP Morgan maintiennent leurs recommandations à neutre mais ramènent respectivement le cours à 12,7 EUR contre 15 EUR et à 15 EUR contre 17,5 EUR auparavant.

Aixtron (-2,9%) : le fabricant allemand d'équipements pour semi-conducteurs publie des résultats trimestriels en forte progression (chiffre d'affaires à 183,6 MEUR, bénéfice net à 35,4 MEUR), mais Berenberg abaisse son objectif de cours de 42 à 39 EUR en maintenant une recommandation neutre, tempérant l'enthousiasme initial.

Siemens (-1,4%) : le conglomérat industriel allemand subit la pression d'AlphaValue/Baader Europe, qui maintient sa recommandation à vendre sur le titre, confirmant un biais négatif persistant sur le dossier.

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