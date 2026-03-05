 Aller au contenu principal
Universal Music Group décale ses projets d'IPO à Wall Street
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 18:40

Le leader mondial de la musique a enregistré une progression de ses revenus et de sa rentabilité opérationnelle en 2025, soutenue par le streaming et les abonnements. Le bénéfice net recule toutefois sous l'effet de la baisse des gains liés à certaines participations financières. Les conditions de marché conduisent par ailleurs le management à repousser son projet de cotation à New York.

Universal Music Group (UMG) a réalisé en 2025 un chiffre d'affaires de 12,5 milliards d'euros, en hausse de 5,7% sur un an, ou 8,7% à taux de change constants. Cette progression repose principalement sur la croissance de la musique enregistrée et de l'édition musicale.

L'EBITDA ajusté s'établit à 2,81 milliards d'euros, en hausse de 5,6%, pour une marge stable à 22,5%. Au quatrième trimestre, les revenus atteignent 3,6 milliards d'euros ( 4,8%), avec un EBITDA ajusté de 810 millions d'euros.

La musique enregistrée, principal moteur du groupe, a généré 9,46 milliards d'euros de revenus en 2025 ( 6,2%). La croissance est tirée par les abonnements au streaming ( 5,6%), la hausse du nombre d'utilisateurs payants et la progression des ventes physiques, notamment de vinyles.

Le segment Music Publishing affiche également une bonne dynamique, avec des revenus de 2,26 milliards d'euros ( 6,6%), soutenus par les revenus numériques et les synchronisations.

L'entrée en bourse aux Etats-Unis est reportée

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires recule toutefois de 26,5%, à 1,53 milliard d'euros, en raison d'une baisse des gains liés à la réévaluation de participations cotées comme Spotify et Tencent Music. Corrigé de ces éléments, le bénéfice net ajusté progresse de 7%, à 1,91 milliard d'euros.

Sur le plan stratégique, UMG poursuit ses accords "Streaming 2.0" avec Spotify et YouTube et renforce ses initiatives autour de l'intelligence artificielle. Le groupe a également poursuivi son expansion internationale et décidé de reporter son projet de cotation aux Etats-Unis en raison des conditions de marché.

Valeurs associées

UNIVERSAL MUSIC GROUP
19,3600 EUR Euronext Amsterdam +2,57%
