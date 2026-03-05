Universal Music Group décale ses projets d'IPO à Wall Street
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 18:40
Universal Music Group (UMG) a réalisé en 2025 un chiffre d'affaires de 12,5 milliards d'euros, en hausse de 5,7% sur un an, ou 8,7% à taux de change constants. Cette progression repose principalement sur la croissance de la musique enregistrée et de l'édition musicale.
L'EBITDA ajusté s'établit à 2,81 milliards d'euros, en hausse de 5,6%, pour une marge stable à 22,5%. Au quatrième trimestre, les revenus atteignent 3,6 milliards d'euros ( 4,8%), avec un EBITDA ajusté de 810 millions d'euros.
La musique enregistrée, principal moteur du groupe, a généré 9,46 milliards d'euros de revenus en 2025 ( 6,2%). La croissance est tirée par les abonnements au streaming ( 5,6%), la hausse du nombre d'utilisateurs payants et la progression des ventes physiques, notamment de vinyles.
Le segment Music Publishing affiche également une bonne dynamique, avec des revenus de 2,26 milliards d'euros ( 6,6%), soutenus par les revenus numériques et les synchronisations.
L'entrée en bourse aux Etats-Unis est reportée
Le bénéfice net attribuable aux actionnaires recule toutefois de 26,5%, à 1,53 milliard d'euros, en raison d'une baisse des gains liés à la réévaluation de participations cotées comme Spotify et Tencent Music. Corrigé de ces éléments, le bénéfice net ajusté progresse de 7%, à 1,91 milliard d'euros.
Sur le plan stratégique, UMG poursuit ses accords "Streaming 2.0" avec Spotify et YouTube et renforce ses initiatives autour de l'intelligence artificielle. Le groupe a également poursuivi son expansion internationale et décidé de reporter son projet de cotation aux Etats-Unis en raison des conditions de marché.
Valeurs associées
|19,3600 EUR
|Euronext Amsterdam
|+2,57%
A lire aussi
-
La Bourse de Paris a nettement reculé jeudi, plombée par la reprise de la flambée des prix du pétrole en raison de la guerre au Moyen-Orient qui ravive les craintes d'inflation et fait bondir les taux d'intérêt de la dette française. Le CAC 40 a perdu 1,49% à 8.045,80 ... Lire la suite
-
Accalmie de courte durée sur les marchés: après une séance de pause la veille, les prix du pétrole grimpent à nouveau jeudi avec la guerre au Moyen-Orient, provoquant un recul des Bourses et un bond des taux d'intérêt. "On ne voit pas de désescalade, et le prix ... Lire la suite
-
par Mara Vilcu Les Bourses européennes ont terminé dans le rouge jeudi, les investisseurs s'inquiétant des répercussions croissantes de l'intensification du conflit au Moyen-Orient. À Paris, le CAC 40 a perdu 1,49% à 8.045,80 points. A Francfort, le Dax a reculé ... Lire la suite
-
Le taux de chômage au Brésil a atteint son plus bas niveau pour la période allant de novembre à janvier, selon les chiffres officiels publiés jeudi, une bonne nouvelle pour le président Lula à sept mois des élections. Ce taux s'est élevé à 5,4%, contre 6,5% pour ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer