Universal Health Services en baisse après une saison grippale moins intense

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28 avril - ** L'action de l'opérateur hospitalier Universal Health Services UHS.N recule de 6,8% à 167,18 $

** Lundi soir, a annoncé un bénéfice ajusté de 5,62 dollars par action au premier trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 5,41 dollars, selon les données compilées par LSEG

** L'attention se porte désormais sur la pression exercée par l'évolution des marchés d'assurance maladie, alors que les subventions prévues par l'Affordable Care Act sont progressivement supprimées

** La société indique avoir adopté une « approche prudente » alors qu'elle continue d'évaluer l'impact de la diminution des subventions

** UHS estime que le volume des soins aigus au premier trimestre a été affecté d'environ 200 points de base en raison d'une activité grippale et respiratoire plus faible, ainsi que des conditions météorologiques hivernales sur certains marchés

** Guggenheim Securities affirme que les prévisions restent valables malgré la baisse des volumes due à la grippe et aux conditions météorologiques, qualifiant ces impacts de transitoires, mais note que les pressions liées aux bourses d'assurance restent un facteur de risque

** UHS indique que la dynamique des bourses a eu un impact d'environ 15 millions de dollars au premier trimestre et réitère ses prévisions pour l'ensemble de l'année, tablant sur une perte avant impôts d'environ 75 millions de dollars, la baisse liée aux membres des bourses devant s'accentuer à mesure que l'année 2026 avance

** Les résultats des concurrents pèsent sur le sentiment après que les résultats du premier trimestre de HCA Healthcare

HCA.N ont révélé une baisse des volumes liée à la saison grippale , ce qui a entraîné une forte chute de son action

** UHS en baisse de 23,2% depuis le début de l'année