Unity Software bondit après l'annonce de son partenariat avec Epic Games

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre - ** Les actions du fabricant de logiciels de jeux vidéo Unity Software U.N augmentent de 7,7% à 39,87 dollars avant le marché

** La société annonce un partenariat avec Epic Games pour apporter ses jeux à Fortnite, une plateforme de jeu

** Des détails supplémentaires seront publiés l'année prochaine, disent Unity et Epic sans divulguer les détails financiers du partenariat

** 13 des 29 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 15 à "conserver" et 1 à "vendre"; la prévision médiane est de 44 $ - données compilées par LSEG

** L'action est en hausse de 64,7 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture