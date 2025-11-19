 Aller au contenu principal
Unity Software bondit après l'annonce de son partenariat avec Epic Games
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 15:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre - ** Les actions du fabricant de logiciels de jeux vidéo Unity Software U.N augmentent de 7,7% à 39,87 dollars avant le marché

** La société annonce un partenariat avec Epic Games pour apporter ses jeux à Fortnite, une plateforme de jeu

** Des détails supplémentaires seront publiés l'année prochaine, disent Unity et Epic sans divulguer les détails financiers du partenariat

** 13 des 29 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 15 à "conserver" et 1 à "vendre"; la prévision médiane est de 44 $ - données compilées par LSEG

** L'action est en hausse de 64,7 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

Valeurs associées

UNITY SOFTWARE
39,680 USD NYSE +7,40%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

