L'Europe finit dans le vert avec le secteur minier, Wall Street bien orientée après l'emploi

Le graphique de l'indice des prix des actions allemandes DAX à la bourse de Francfort

par Claude Chendjou

Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi après un rapport sur l'emploi qui confirme l'hypothèse d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine, tandis que les Bourses en Europe ont terminé à des niveaux records dans un contexte d'appétit pour le risque et d'espoir de consolidation dans le secteur minier.

À Paris, ‍le CAC 40 a fini sur un gain de 1,44% à 8.362,09 points, un niveau sans précédent, tiré notamment par le secteur du luxe en Europe (+2,24%). Le Dax allemand a progressé de 0,52%, touchant lui aussi en séance un record à 25.281,18 points. Le Footsie britannique a avancé de 0,80%.

L'indice EuroStoxx 50 a gagné 1,58%, inscrivant durant les échanges un record à 5.992,48 points. Le FTSEurofirst 300 a pris 1,03%. Le ‌Stoxx 600 s'est adjugé 0,97% après avoir touché un pic inédit en séance à 609,90 points.

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 0,56%, le Standard & Poor's 500 progresse de 0,66%, inscrivant un nouveau sommet historique, tandis que le Nasdaq monte de 0,81%.

Signe d'un appétit pour le risque, les indices de la volatilité à Wall Street et sur l'EuroStoxx 50 ​sont en repli de près de 5%, autour des 15 points.

Les investisseurs restent confiants alors que le rapport sur l'emploi américain pour le mois de décembre n'a pas bouleversé les anticipations des ⁠marchés sur les réductions des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed) pour cette année.

Le département américain du Travail a recensé 50.000 emplois non-agricoles créés le mois dernier contre un consensus Reuters de 60.000 créations nettes. Le taux de chômage a légèrement baissé à 4,4%, un chiffre inférieur aux 4,5% prévus.

"Il est désormais difficile d'affirmer que ⁠le marché du travail est en train de s'effondrer et qu'il a un besoin ‍urgent de soutien monétaire", commente Seema Shah, cheffe stratège mondial chez Principal Asset Management.

"C'est un rapport sur l'emploi ni trop optimiste, ni trop pessimiste, ⁠qui ne change pas vraiment les perspectives du marché du travail de manière significative", note pour sa part Peter Cardillo, chef économiste marchés chez Spartan Capital Securities.

Parallèlement, les craintes liées à la décision, attendue dès ce vendredi, de la Cour suprême des Etats-Unis sur les droits de douane se sont éloignées, celle-ci prévoyant désormais de rendre ses prochains arrêts le 14 janvier.

VALEURS EN EUROPE

En Europe, la tendance positive a été tiré ​par Glencore, qui a bondi de 9,60%, Rio Tinto ayant annoncé être en discussions en vue du rachat du groupe, une opération qui donnerait naissance au numéro un mondial du secteur. L'indice des valeurs minières en Europe a grimpé de 2,02%.

Dans le reste de l'actualité des entreprises, BNP Paribas a pris 5,69%, tandis que Société Générale a abandonné 1,10% après des changements de recommandation respectivement de JPMorgan et Kepler Cheuvreux sur ⁠les deux banques françaises.

ASML a grimpé de 6,77%, HSBC ayant relevé son objectif de cours sur la valeur, contribuant à une forte hausse de l'indice technologique en Europe (+3,47%), qui a également ​été soutenu par les résultats de TSMC, premier fabricant mondial de puces sous contrat.

Sainsbury's a chuté de 5,28%, la deuxième chaîne de supermarchés britannique ​ayant fait état d'une baisse de ses ventes ​pour le trimestre incluant les fêtes de Noël.

LES INDICATEURS DU JOUR

Le moral des ménages américains s'améliore plus que prévu en janvier, selon l'enquête de l'Université du Michigan qui donne un indice à 54,0 après 52,9 en ​décembre.

Les exportations allemandes ont accusé une baisse surprise en novembre, de 2,5%, selon les données de l'Office fédéral de ⁠la statistique.

Les ventes au détail en zone euro ont progressé plus que prévu en novembre, de 0,2% sur un mois, selon Eurostat.

CHANGES

Le dollar s'apprécie vendredi, de 0,23% face à un panier de devises de référence, après la publication de données montrant une croissance de l'emploi aux Etats-Unis plus faible que prévu, ce qui laisse penser que la Fed pourrait maintenir ses taux à l'issue de sa réunion des 27-28 janvier.

L'euro recule de 0,21%, à 1,1633 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3411 dollar (-0,21%).

TAUX

Au moment de la clôture des Bourses en Europe, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie de 1,4 point de base, à ‌4,1693%, tandis que le deux ans, plus sensible aux fluctuations sur les taux directeurs, prend 3,2 points de base, à 3,5196%, dans un contexte de ralentissement de la croissance de l'emploi et de baisse du chômage.

La courbe des taux entre les obligations américaines s'est aplatie à 67 points de base.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a fini stable, à 2,8258%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est orienté à la hausse vendredi en raison des inquiétudes en Iran, le pays étant coupé du monde, tandis que l'ayatollah Ali Khamenei et Khamenei a mis en garde les manifestants, accusés d'agir pour le compte du président américain Donald Trump. Les derniers développements sur le Venezuela inquiètent également, les Etats-Unis ayant intercepté dans les Caraïbes un cinquième navire lié à Caracas.

Le Brent progresse de 2,74% à 63,69 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, ‌WTI) de 3,08% à 59,55 dollars.

