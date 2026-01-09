 Aller au contenu principal
CAN-2025: le Sénégal est encore en demies, le Mali a encore fini à dix
information fournie par AFP 09/01/2026 à 19:17

Iliman Ndiaye, auteur du but de la victoire pour le Sénégal, en quart de finale de la CAN contre le Mali, le 9 janvier 2026 à Tanger ( AFP / Abdel Majid BZIOUAT )

Le Sénégal a conforté son rôle de grand prétendant en dominant logiquement le Mali (1-0), qui a terminé un match à dix pour la troisième en cinq matches de Coupe d'Afrique, vendredi en quart de finale à Tanger.

Dans leur quête d'un second titre après celui de la CAN-2021, les Lions affronteront en demi-finale le vainqueur d'Egypte-Côte d'Ivoire, joué samedi.

Un but d'Ilimane Ndiaye (27e) a suffi pour assurer une septième apparition dans le dernier carré de la CAN aux Sénégalais, la troisième en quatre éditions pour les favoris de la compétition juste derrière l'hôte marocain, qui disputait son quart de finale contre le Cameroun (20h00).

Mais les Aigles du Belge Tom Saintfiet ont encore été trahis par leur indiscipline. Leur capitaine Yves Bissouma a été exclu juste avant la mi-temps pour un deuxième avertissement après un tacle en retard sur Idrissa Gana Gueye (45+3). Il avait déjà vu jaune pour une obstruction sur Sadio Mané (21e).

C'est la troisième fois de la compétition qu'un Malien est exclu. Le néo-Lensois Amadou Haïdara avait reçu un rouge en fin de match contre les Comores (0-0) en poules, et Woyo Coulibaly avait laissé ses coéquipiers à dix dès la 27e minute en 8e de finale contre la Tunisie (1-1, 3 t.a.b. à 2).

Les deux première fois l'exclusion n'avait pas eu de conséquences collectives, mais la défection du capitaine était le coup de trop pour l'équipe de Saintfiet, qui n'avait fait que des matches nuls depuis le début de la compétition et n'y a marqué que trois buts, tous par l'Auxerrois Lassine Sinayoko, dont deux sur penalty.

- La bourde de Djigui Diarra -

Les Aigles ont été trahis sur le but par un autre cadre, le gardien Djigui Diarra, qui a laissé filer sous son ventre un centre de Krépin Diatta, repris par l'ancien Marseillais Ilimane Ndiaye.

Sur cette action, le Monégasque, latéral droit avec les Lions, s'est rappelé qu'il était un ailier. Il avait été lancé au départ par Ndiaye.

Le gardien du club tanzanien des Young Africans a pourtant retrouvé le mojo ensuite, il a réussi des parades superbes face à Sadio Mané (66, 90+6) et Pathé Ciss (67, 76), il a aussi détourné une frappe de Malick Diouf sur la barre (45+1) et une de Lamine Camara sur le poteau (90+2), mais le mal était fait.

Réduits à dix et menés, les Maliens ont dû changer leur plan de jeu et tenter des attaques placées, alors qu'ils avaient misé sur le contre. Mais il n'ont que rarement pris en défaut la défense à nouveau dirigée par le capitaine Kalidou Koulibaly, auteur d'un retour plein d'autorité pour sa 101e sélection après un match de suspension.

Le gardien Edouard Mendy, un des autres trentenaires des Lions avec Mané et Gana Gueye, a assuré en intervenant sur l'action la plus dangereuse des Aigles, face à Abdoulaye Diaby (57e).

Jamais trop sérieusement menacé ensuite, le Sénégal, que la France croisera pour son premier match à la Coupe du monde 2026, le 16 juin, a tenu malgré le rush final des dix Aigles.

L'offre BoursoBank