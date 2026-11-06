Unity en hausse après un article de Reuters indiquant que Silver Lake et le PIF auraient récemment mené des négociations en vue d'un rachat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions de Unity Software ( U.N ), éditeur de logiciels de jeux vidéo, progressent de 4,4 % à 50,94 dollars en pré-ouverture

** Silver Lake et le PIF ont mené des discussions ces dernières semaines en vue d'acquérir Unity , a rapporté Reuters jeudi après la clôture des marchés

** Le titre poursuit sa progression après avoir clôturé en hausse de près de 15 % jeudi

** Une valorisation d’environ 25 milliards de dollars avait été évoquée avant la publication des derniers résultats d’Unity, qui ont porté sa capitalisation boursière à environ 21,5 milliards de dollars, rapporte Reuters

** Unity a annoncé jeudi son premier bénéfice trimestriel selon les normes GAAP pour la période juillet-septembre

** À la dernière clôture, Unity affichait une hausse de 10,5 % depuis le début de l'année