En Uruguay, le pape Léon XIV appelle les catholiques à "construire des ponts"

Photo diffusée par Vatican Media montrant le pape Léon XIV célébrant une messe au parc Paris Londres, à Paysandú, au nord-ouest de Montevideo, en Uruguay ( VATICAN MEDIA / Simone Risoluti )

Le pape Léon XIV a lancé samedi un appel en Uruguay pour "construire des ponts" et "transmettre la joie de la foi", lors de la première messe de sa tournée en Amérique latine.

À peine trois semaines après avoir subi une opération au poumon, le souverain pontife de 71 ans s’est lancé dans une tournée de 12 jours sur le continent où il a servi près de deux décennies comme missionnaire.

Dans la ville de Paysandu, dans le nord-ouest de l'Uruguay, pays le plus laïque d'Amérique latine, le pape a appelé à "construire des ponts, resserrer les liens, unir, communiquer" et et à "transmettre la joie de la foi", devant une foule de 40.000 personnes, selon les autorités locales.

"Nous devons être bien préparés à donner les raisons de notre foi à tous ceux qui nous les demandent", a demandé Léon XIV aux fidèles installés dans un parc, sous un ciel nuageux, avec des chaises de plage, des imperméables et du maté, boisson très appréciée des Uruguayens.

Le pape américain a été applaudi lorsqu’il a rendu hommage à la tradition locale qui consiste à partager cette infusion de plantes. Le maté "nous enseigne le partage et la vie en communauté, à resserrer les liens qui nous unissent et nous rapprochent comme des frères", a déclaré le pape. "C’est un symbole d’intégration, d’accueil et de valeurs communes".

Un fidèle boit du maté, lors de la messe célébrée par le pape Léon XIV au parc Paris-Londres de Paysandú, àau nord-ouest de Montevideo, en Uruguay, le 7 novembre 2026 ( AFP / Tiziana FABI )

Selon un sondage réalisé en 2026 par Latinobarómetro, seuls 35 % des Uruguayens se déclarent catholiques, ce qui place le pays au dernier rang de la région. Le Paraguay et le Mexique arrivent en tête du classement, avec respectivement 82 % et 69 % de catholiques.

Adela Giles, 56 ans, a parcouru 50 kilomètres avec sa mère âgée de 81 ans pour voir le pape. "C’est une expérience unique, difficile à expliquer. On ressent quelque chose de magnifique. Et s’il pleut, nous sommes là quand même", a-t-elle confié.

Désaccords

Le pape devait ensuite regagner Montevideo, la capitale, et se rendre dans le quartier de Casavalle, qui affiche le taux d'homicides le plus élevé de la capitale, ainsi qu'à l'Université catholique et au stade Centenario, où il présidera une veillée de prière pour 60.000 personnes.

Photo diffusée par Vatican Media montrant le pape Léon XIV s'adressant aux fidèles lors d'une messe au parc Paris Londres, à Paysandú, au nord-ouest de Montevideo, le 7 novembre 2026 en Uruguay ( VATICAN MEDIA / Elisabetta Trevisan )

Le pays de 3,5 millions d'habitants est en désaccord avec l'Église catholique sur les questions du mariage entre personnes du même sexe, de l'avortement et de l'euthanasie — légalisée l'année dernière — et l'on s'attend à ce que Léon XIV plaide en faveur de la protection de la vie ainsi que des valeurs familiales traditionnelles.

Le cardinal Daniel Sturla, archevêque de Montevideo, a cependant assuré à l'AFP qu'il existait "un intérêt généralisé pour la visite du pape, qui dépasse largement les limites de l'Église catholique", les places pour les messes à Paysandu et à Florida s'étant rapidement épuisées.

Ancienne vie

Vendredi, s'adressant au public sur une place de Montevideo, il a défendu l'accès universel aux soins de santé.

Des fidèles tiennent un drapeau uruguayen lors d'une messe célébrée par le pape Léon XIV au parc Paris Londres, à Paysandú, au nord-ouest de Montevideo, le 7 novembre 2026 ( AFP / Eitan ABRAMOVICH )

Sans faire spécifiquement référence à l’euthanasie, légalisée en Uruguay l’année dernière, il a déclaré que chaque personne devait être soutenue pour "vivre avec dignité, recevoir les soins dont elle a besoin et être accompagnée jusqu’à la fin naturelle de sa vie".

L'Uruguay détient le taux de suicide le plus élevé d'Amérique latine et le pape a abordé ce sujet vendredi dans son premier discours.

"La solitude, l'angoisse et la perte d'espoir peuvent devenir si profondes qu'une personne cesse de trouver des raisons de continuer à vivre", a-t-il souligné. "Face à la douloureuse réalité du suicide", la santé publique, la famille et la communauté sont essentielles, a-t-il ajouté.

Le pape se rendra dimanche en Argentine, pays natal de son prédécesseur, François, qui a déçu de nombreux Argentins pour ne pas s'y être rendu pendant son pontificat.

Le pape Léon XIV salue la foule de fidèles depuis sa papamobile au parc Paris Londres, le 7 novembre 2026 à Pahysandu, au nord-ouest de Montevideo, en Uruguay ( AFP / Eitan ABRAMOVICH )

le point culminant de sa tournée sera à partir de mercredi le Pérou, où le premier pape né aux États-Unis a passé près de deux décennies comme missionnaire, et dont il a obtenu la nationalité.

À Lima, gagné par la fièvre papale, tout se vend, tee-shirts et chapelets à l'effigie de Léon XIV, et même des pains portant son nom dans les boulangeries.

Léon XIV renouera avec son ancienne vie de Robert Francis Prevost, lors d'un souper avec des prêtres de son ancien diocèse de Chiclayo et d'une visite privée dans une chapelle qu'il a contribué à reconstruire.