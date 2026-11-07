L'Ukraine touchée par des frappes russes "massives" contre le réseau énergétique

Photo diffusée par le Service ukrainien des situations d’urgence le 7 novembre 2026 montrant des pompiers luttant contre un incendie sur un site d’infrastructures, après une frappe de missile russe dans la région de Kiev, en Ukraine ( AFP / Handout )

De nouvelles frappes russes "massives" ont visé dans la nuit de vendredi à samedi des infrastructures énergétiques en Ukraine, a indiqué Kiev, qui a dénoncé ces attaques comme un moyen de "pression" employé par Moscou avant la reprise de négociations trilatérales attendue la semaine prochaine.

Selon l'armée ukrainienne, la Russie a frappé le pays avec 36 missiles balistiques et 172 drones, entraînant des coupures de courant dans cinq régions (Dnipropetrovsk, Donetsk, Kiev, Jytomyr et Kharkiv).

"Des dommages importants ont été causés aux réseaux de transport et de distribution", a annoncé le ministère ukrainien de l'Énergie, sans préciser le nombre de foyers concernés par ces coupures d'électricité.

De récentes frappes russes ont déjà causé d'importants dégâts sur le secteur énergétique et les infrastructures, particulièrement dans la capitale, et l'Ukraine craint de nouvelles coupures massives d'électricité, de chauffage et d'eau en plein hiver, comme l'année dernière.

"En intensifiant, en ce moment même, ses attaques contre l’Ukraine et nos infrastructures, la Russie cherche (...) à préparer le terrain pour mettre la pression sur les positions de l’Ukraine et celles de ses partenaires", a dénoncé le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, dans un message sur son compte X.

M. Zelensky a estimé que ces bombardements étaient la façon dont la Russie "prépare" la rencontre trilatérale prévue les 10 et 11 novembre à Abou Dhabi entre les émissaires de Kiev, Washington et Moscou, pour tenter de relancer le processus de négociations actuellement à l'arrêt depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient en février.

"Nous comptons sur un soutien bilatéral accru de la part des États-Unis. Nous comptons sur le Congrès américain pour accorder une plus grande attention à l’Ukraine. Car la Russie multiplie sans cesse ses attaques", a affirmé M. Zelensky.

Photo diffusée par le Service ukrainien des situations d’urgence le 7 novembre 2026 montrant des pompiers luttant contre un incendie sur un site d’infrastructures, après une frappe de missile russe dans la région de Kiev, en Ukraine ( AFP / Handout )

Il a souligné que seuls quatre des 36 missiles lancés par Moscou dans la nuit avaient pu être neutralisés par les défenses antiaériennes ukrainiens, qui souffre d'une "grave pénurie" d'intercepteurs Patriot de fabrication américaine capables d'abattre les missiles balistiques.

"À tous les niveaux, nous cherchons des moyens d’accélérer les livraisons et de faire passer les messages nécessaires auprès de la partie américaine, afin que l’Ukraine dispose des moyens de protéger des vies", a indiqué le dirigeant ukrainien à ce sujet.

Selon M. Zelensky, Moscou a notamment utilisé des missiles balistiques KN-23, "fabriqués et livrés par la Corée du Nord", pour frapper une "infrastructure énergétique clé" ayant subi des dommages.

"Nombreuses installations" endommagées

D'après le ministère ukrainien de l'Energie, les frappes ont causé des dégâts importants à "de nombreuses installations énergétiques" dans la région de la capitale, ce qui entrave "considérablement" l’acheminement d'électricité vers Kiev et sa région.

Un habitant devant un cratère causé par une explosion près d'un immeuble résidentiel,après une frappe de missile russe sur Kiev, le 7 novembre 2026 en Ukraine ( AFP / Vladyslav Musiienko )

"Les travailleurs du secteur énergétique sont à pied d’œuvre à pleine capacité. Les travaux sont ralentis par des alertes aériennes incessantes", a-t-il poursuivi.

Le groupe énergétique ukrainien Naftogaz a également indiqué qu'un de ses sites, dans le centre de l'Ukraine, avait subi des dégâts lors de trois attaques aériennes pendant la nuit.

Selon M. Zelensky, au moins neuf personnes ont été blessées, dont un enfant, lors de ces frappes qui ont touché une dizaine de régions du pays.

Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense a affirmé avoir frappé pendant la nuit "des installations du complexe militaro-industriel, du secteur énergétique et des infrastructures de transport" à Kiev et dans sa région.

Dans la région de la capitale, il a affirmé avoir notamment frappé une centrale thermique, une sous-station électrique et une usine d'explosifs.

Plus tôt, samedi matin, le maire de Kiev, Vitali Klitschko, avait annoncé que les frappes russes de la nuit avaient endommagé un important pont routier et des infrastructures énergétiques à Kiev et sa région, perturbant les approvisionnements de la capitale.

Un immeuble résidentiel endommagé par une frappe de missile russe, le 7 novembre 2026 à Kiev, en Ukraine ( AFP / Vladyslav Musiienko )

"La situation de l'approvisionnement en énergie de la capitale est extrêmement difficile. Cela affecte le fonctionnement des systèmes de chauffage et d'alimentation en eau de la ville", a déclaré M. Klitschko sur Telegram.

Il a indiqué que le pont Nord, l'un des principaux ponts enjambant le Dniepr, avait été touché, bloquant le trafic.

Cet ouvrage avait déjà été frappé en octobre, poussant les autorités à installer des filets antidrones pour tenter de le protéger, une première dans la capitale depuis le début de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine en 2022.