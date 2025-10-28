UnitedHealth relève sa prévision 2025 de bénéfice, vise la croissance en 2026

UnitedHealth UNH.N a relevé mardi sa prévision de bénéfice annuel après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, la maîtrise les coûts médicaux soutenant sa rentabilité.

Le groupe avait auparavant fixé un objectif plus faible en juillet, après avoir suspendu ses prévisions en mai, ce qui avait provoqué une chute du titre.

Le géant de la santé prévoit désormais un bénéfice ajusté par action d’au moins 16,25 dollars (13,93 euros) en 2025, contre une estimation précédente d'au moins 16,00 dollars. Ce chiffre est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 16,20 dollars par action.

"Nous restons concentrés sur le renforcement des performances et le positionnement pour une croissance durable et accélérée en 2026 et au-delà, et nos résultats de ce trimestre reflètent une exécution solide vers cet objectif", a déclaré Stephen Hemsley, récemment revenu à la tête du groupe après l’avoir dirigé de 2006 à 2017.

Il cherche à regagner la confiance des investisseurs et des consommateurs après une hausse inattendue des frais médicaux et la colère des Américains face au coût élevé des soins de santé.

UnitedHealth a indiqué continuer de faire face à des coûts élevés, un défi que le secteur connaît depuis plus de deux ans.

Pour le troisième trimestre clos le 30 septembre, le taux de sinistres médicaux du groupe, soit la part des primes consacrées aux soins médicaux, s'est établi à 89,9%, conforme aux attentes du groupe. Les assureurs visent un ratio proche de 80%. Les analystes s'attendaient en moyenne à ce que le groupe publie un ratio de 89,87%, selon les données de LSEG.

Les actions de ses concurrents CVS Health CVS.N , Humana

HUM.N et Elevance ELV.N ont progressé d’environ 2% dans les échanges avant bourse.

Les revenus trimestriels d’OptumHealth sont restés stables d’une année sur l’autre à 25,9 milliards de dollars.

Le chiffre d’affaires d’Optum Rx a bondi de 16% à 39,7 milliards de dollars, porté par la croissance des nouveaux et anciens clients.

Sur une base ajustée, le groupe a réalisé un bénéfice de 2,92 dollars par action pour le trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 2,79 dollars.

(Rédigé par Sriparna Roy et Sneha S K, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)