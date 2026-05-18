UnitedHealth pénalisé après la sortie complète de Berkshire Hathaway

L'action UnitedHealth recule de plus de 1,5% lundi après l'annonce par Berkshire Hathaway de la vente de l'intégralité de sa participation dans le géant américain de l'assurance santé. Cette décision s'inscrit dans un remaniement de portefeuille supervisé par Greg Abel au premier trimestre. L'an dernier, Berkshire Hathaway avait acquis 5 millions d'actions UnitedHealth, une opération qui avait alors soutenu le titre et renforcé les attentes autour du redressement du groupe sous la direction de Stephen Hemsley.

Malgré cette vente, UnitedHealth affiche encore une progression d'environ 20% depuis le début de l'année, après avoir subi une forte chute en 2025. Le groupe tente de restaurer la confiance des investisseurs après une période marquée par la hausse des coûts de santé, les critiques visant les assureurs, l'assassinat d'un dirigeant fin 2024 et une enquête fédérale sur certains programmes soutenus par l'Etat. Plusieurs analystes estiment toutefois que la décision de Berkshire relève davantage d'un ajustement de portefeuille que d'une remise en cause des perspectives du secteur.

Stephen Hemsley poursuit le redressement opérationnel du groupe, qui avait relevé en avril ses prévisions annuelles de bénéfices après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street. D'autres grands assureurs américains ont également publié des performances solides et assuré mieux maîtriser la hausse des coûts médicaux. Selon plusieurs observateurs du marché, le secteur de l'assurance santé a retrouvé une dynamique plus favorable au cours des derniers résultats trimestriels.