UnitedHealth Group, Cigna, Humana... à surveiller après des propos de Trump sur l'Obamacare

(AOF) - Selon Reuters, Donald Trump a indiqué qu’il ne souhaitait pas prolonger les subventions de l’Obamacare, mais que son avis pourrait être revu alors qu’une prolongation pourrait être nécessaire à court terme. Les titres UnitedHealth Group, Cigna, Humana... seront à surveiller.
Valeurs associées
|237,850 USD
|NYSE
|+3,94%
|326,310 USD
|NYSE
|+2,37%
A lire aussi
-
Carburant : les prix à la pompe devraient augmenter de 4 à 6 centimes en 2026 pour financer la transition énergétique
Les certificats d'économie d'énergie, qui orientent l'argent privé vers la transition énergétique vont coûter plus cher au secteur pétrolier à partir du 1er janvier 2026. La décision du gouvernement de revoir à la hausse les obligations des fournisseurs d'énergie ... Lire la suite
-
Depuis plus de trois ans, le taux d'épargne des ménages ne cesse de grimper, atteignant désormais 19 % de leurs revenus, soit un niveau inédit depuis un demi-siècle. Inflation modérée, instabilité politique, prudence culturelle… les raisons de cette frénésie d'épargne ... Lire la suite
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee Meta Platforms s'en est pris mercredi aux régulateurs de la concurrence ... Lire la suite
-
L'audience qui devait se tenir mercredi devant le tribunal judiciaire de Paris pour la possible suspension de la plateforme Shein a été renvoyée au 5 décembre, après demande de l'avocat de l'Etat qui réclame plus de temps. L'avocat de l'Etat a regretté avoir reçu ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer