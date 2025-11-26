 Aller au contenu principal
CAC 40
8 065,27
+0,49%
UnitedHealth Group, Cigna, Humana... à surveiller après des propos de Trump sur l'Obamacare
information fournie par AOF 26/11/2025 à 14:10

(AOF) - Selon Reuters, Donald Trump a indiqué qu’il ne souhaitait pas prolonger les subventions de l’Obamacare, mais que son avis pourrait être revu alors qu’une prolongation pourrait être nécessaire à court terme. Les titres UnitedHealth Group, Cigna, Humana... seront à surveiller.

Valeurs associées

HUMANA
237,850 USD NYSE +3,94%
UNITEDHEALTH GRO
326,310 USD NYSE +2,37%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

